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Прошлой ночью в Сохо

Last Night in Soho

2021драматриллеружасы
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Сюжет фильма:

Девушка, грезящая о карьере модного дизайнера, таинственным образом попадает в 1960-е, где сталкивается с любимым певцом, находящимся у истоков своего творческого пути. Однако Лондон 60-х оказывается вовсе не таким, как представлялось героине. Ей кажется, что время распадается на части и влечет за собой мрачные последствия.

«Прошлой ночью в Сохо» — психологический триллер Эдгара Райта с Томасин МакКензи, Аней Тейлор-Джой и Мэттом Смитом в главных ролях.

Режиссер
Эдгар Райт
В ролях
Аня Тейлор-Джой, Джесси Мей Ли, Мэтт Смит, Дайана Ригг, Томасин МакКензи, Теренс Стэмп, Синновэ Карлсен, Лиза МакГриллис, Рита Ташингэм, Майкл Джибсон, Эндрю Бикнелл, Йоаким Скарли, Колин Мейс, Маргарет Нолан, Джеймс Фелпс, Оливер Фелпс
Страна
Великобритания
Премьера
3 ноября (РФ)
22 октября (Мир)
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Трейлеры2
Кадры7
7
фотографий
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