Девушка, грезящая о карьере модного дизайнера, таинственным образом попадает в 1960-е, где сталкивается с любимым певцом, находящимся у истоков своего творческого пути. Однако Лондон 60-х оказывается вовсе не таким, как представлялось героине. Ей кажется, что время распадается на части и влечет за собой мрачные последствия.

«Прошлой ночью в Сохо» — психологический триллер Эдгара Райта с Томасин МакКензи, Аней Тейлор-Джой и Мэттом Смитом в главных ролях.