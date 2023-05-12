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4 Трейлеры 9 Рецензии
Больная раком 16-летняя девушка встречает парня своей мечты и отправляется с ним в путешествие
32
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1 Трейлер 4 Рецензии
Самовлюбленный и высокомерный телеведущий, приехавший освещать День сурка в глухой городок, попадает в петлю времени
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1 Трейлер 2 Рецензии
Сандра Баллок хочет лишь рабочую визу, но получает уикенд на Аляске и любовную лихорадку
35
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1 Трейлер 4 Рецензии
По знаменитому роману Джейн Остин. Пять сестер Беннет в разной степени хотят выйти замуж. Все как на подбор красавицы, но повезет трем: самой умной, самой доброй и самой бойкой
36
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2 Трейлеры 17 Рецензии
Аглая Тарасова в роли юной фигуристки, которая, несмотря на трудности, уверенно идет к своей мечте с помощью Александра Петрова
37
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1 Трейлер 3 Рецензии
Щемящая фантастическая мелодрама Мишеля Гондри о том, как пара бывших влюбленных пытается стереть из памяти воспоминания друг о друге
38
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1 Трейлер 2 Рецензии
Американская школьница влюбляется в красавчика-одноклассника и почти не удивляется, узнав, что он вампир
40
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1 Трейлер 1 Рецензия
Муж и жена внезапно узнают, что оба — наемные убийцы, но наняли их конкурирующие организации
41
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Как наладить личную жизнь, используя научный метод?
42
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1 Трейлер 17 Рецензии
Культовая советская романтическая комедия о судьбоносной встрече скромного москвича и интеллигентной петербурженки в новогоднюю ночь
43
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5407 уже оценили
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1 Трейлер 2 Рецензии
Трогательная история чувства простой провинциальной женщины и московского водителя такси, встретившихся посреди улиц большого города
44
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274 уже оценили
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Романтичный фильм о молодежи 60-х годов, влюбленных в жизнь, с Анастасией Вертинской и Родионом Нахапетовым
45
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4922 уже оценили
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1 Трейлер 8 Рецензии
Одинокая женщина бальзаковского возраста пытается осуществить последние желания своей больной матери
48
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2004 уже оценили
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1 Трейлер
Музыкальная драма о влюбленных, счастье которых разрушила армия
49
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3487 уже оценили
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1 Трейлер
История любви двух совершенно разных советских людей
51
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11495 уже оценили
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1 Трейлер
Вокзальная буфетчица Вера и пианист Платон Рябинин из Москвы познакомились при весьма непривлекательных обстоятельствах
52
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3430 уже оценили
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2 Рецензии
Советская кинолента о глубоком чувстве, осознать которое влюбленные смогли только после расставания
54
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8734 уже оценили
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1 Трейлер 1 Рецензия
Работница текстильного комбината занимается устройством личной жизни своих коллег, уже и не мечтая о собственном счастье
55
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9557 уже оценили
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1 Трейлер 2 Рецензии
Обаятельный и сексапильный Ник внезапно научился слышать женские мысли и использовал это ради своей выгоды
56
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6 Трейлеры 58 Рецензии
Экранизация романа Фицджеральда с Леонардо Ди Каприо в главной роли
59
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1 Трейлер 2 Рецензии
Вторая часть приключений обаятельной англичанки Бриджит Джонс, чей путь к заветному алтарю пролегает через тайскую тюрьму
60
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8962 уже оценили
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4 Трейлеры 2 Рецензии
Женщина случайно узнает, что является любовницей женатого мужчины, она знакомится с его женой, и вместе они строят план мести
62
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5938 уже оценили
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1 Трейлер 2 Рецензии
Мелодрама с Киану Ривзом и Шарлиз Терон о том, как любовь заставляет иначе взглянуть на свою жизнь
63
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1976 уже оценили
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3 Трейлеры 10 Рецензии
История молодой семьи двух врачей, которые спасают жизни и пытаются разобраться в собственных чувствах во время кризиса своих отношений
64
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2659 уже оценили
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1 Трейлер 3 Рецензии
Жизнь тихого городка меняется с открытием шоколадной лавки, которая становится центром притяжения для неприветливых горожан — романтическая и немного мистическая мелодрама с Джонни Деппом и Жюльет Бинош
65
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4127 уже оценили
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1 Трейлер 2 Рецензии
Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи знакомятся по расчету, а влюбляются — по-настоящему
66
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7033 уже оценили
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1 Трейлер 2 Рецензии
Мелодрама-триллер о страданиях изуродованного в автокатастрофе юноши, вокруг которого происходят странные вещи
67
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3374 уже оценили
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1 Трейлер 1 Рецензия
В легендарном ночном клубе «Мулен Руж» царит атмосфера праздника — праздника любви, за который нужно платить бешеные деньги. Если такая любовь не по карману, возможно чудо
68
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3194 уже оценили
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1 Трейлер 1 Рецензия
Преуспевающий бизнесмен на один день обзаводится семьей и понимает, что жена и дети ему дороже карьеры
69
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3591 уже оценил
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1 Трейлер 1 Рецензия
Алекс Хитченс знает секрет, как нужно вести себя с женщинами, чтобы добиться их расположения, и делится им за деньги с другими мужчинами
70
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425 уже оценили
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1 Трейлер
Нежная и тонкая драма о женщине в тщетном ожидании любви с Викторией Федоровой и Олегом Янковским
71
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7381 уже оценил
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1 Трейлер 2 Рецензии
Свадебный организатор получает заказ на свадьбу для мужчины своей мечты, который женится на богатой счастливице
72
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3455 уже оценили
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1 Трейлер 1 Рецензия
Два соперничающих адвоката по бракоразводным процессам внезапно понимают, что, кажется, не в меру симпатизируют друг другу