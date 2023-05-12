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Кинофильмы про любовь: топ-250 лучших романтических фильмов

От «Унесенных ветром», «Римских каникул» и «Касабланки» до «Титаника», «Привидения» и «Дневника памяти»… Ищите самые романтичные истории о главном из чувств в подборке 250 лучших любовных кинофильмов от Кино Mail.ru
Только те, которым я не поставил оценку
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Кажется, вы посмотрели все фильмы подборки. Смотрите также все подборки фильмов и подборки сериалов
1
Титаник
8.257909
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
57909 уже оценили
США/1997/3 ч. 14 мин./12+
3Трейлеры58Рецензии
История любви девушки-аристократки и простого художника, познакомившихся на печально известном лайнере «Титаник»
2
Привидение
8.235545
оценок
IMDb7.1
Моя оценка
0
35545 уже оценили
США/1990/2 ч. 7 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер6Рецензии
Мелодрама о призраках с блестящим актерским составом
3
Ла-Ла Ленд
7.32842
оценки
IMDb8.0
Моя оценка
0
2842 уже оценили
США/2016/2 ч. 8 мин./16+
Смотреть бесплатно
7Трейлеры8Рецензии
Пронзительная история о мечте, выборе и любви джазового пианиста и начинающей актрисы в звездном Лос-Анджелесе
4
Один день
7.75137
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
5137 уже оценили
США, Великобритания/2011/1 ч. 43 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры4Рецензии
Энн Хэтэуэй и Джим Стерджесс никак не могут понять, что им предназначено быть вместе
5
Кейт и Лео
7.75709
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
5709 уже оценили
США/2001/1 ч. 53 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Настоящий герцог XIX века попадает в Нью-Йорк 2000-х и влюбляется в одну из его жительниц
6
Интуиция
7.72792
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
2792 уже оценили
США/2001/1 ч. 27 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Мужчина и женщина решили проверить судьбу в предновогоднюю пору
7
Унесенные ветром
8.244390
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
44390 уже оценили
США/1939/3 ч. 58 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер18Рецензии
Красивая история любви с блистательной Вивьен Ли
8
Римские каникулы
8.111581
оценка
IMDb8.0
Моя оценка
0
11581 уже оценил
США/1953/1 ч. 58 мин./0+
Расписание и билеты
1Трейлер1Рецензия
Романтическая история любви юной принцессы и циничного американского репортера
9
Реальная любовь
7.910133
оценки
IMDb7.6
Моя оценка
0
10133 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2003/2 ч. 15 мин./16+
1Трейлер4Рецензии
Девять забавных и трогательных историй о самых разных британцах, судьбы которых переплетаются в рождественский сочельник
10
До встречи с тобой
7.85051
оценка
IMDb7.4
Моя оценка
0
5051 уже оценил
США, Великобритания/2016/1 ч. 50 мин./16+
6Трейлеры11Рецензии
Часто мы встречаем любовь, когда ждем ее меньше всего. А иногда она приводит нас туда, где мы никогда не предполагали оказаться
11
Век Адалин
86940
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
6940 уже оценили
США/2015/1 ч. 52 мин./12+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры9Рецензии
Бессмертная Адалин встречает мужчину, ради которого готова отказаться от вечной жизни, чтобы состариться вместе с ним
12
Спеши любить
7.95797
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
5797 уже оценили
США/2002/1 ч. 41 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
«Король школы» неожиданно влюбляется в тихую и скромную, ничем не примечательную отличницу
13
Дом у озера
7.97514
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
7514 уже оценили
США, Австралия/2006/1 ч. 39 мин./12+
1Трейлер1Рецензия
Невероятная история любви, которая происходит в прошлом, будущем и настоящем
14
Бруклин
7.59645
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
9645 уже оценили
Ирландия, Канада, Великобритания/2015/1 ч. 51 мин./16+
3Трейлеры4Рецензии
Историческая мелодрама о девушке, которая перебирается из Ирландии в Нью-Йорк
15
Дневник памяти
8.228027
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
28027 уже оценили
США/2004/2 ч. 3 мин./12+
1Трейлер15Рецензии
Экранизация бестселлера Николаса Спаркса о том, что память нам изменяет, но чувства — никогда
16
Знакомьтесь, Джо Блэк
8.123475
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
23475 уже оценили
США/1998/2 ч. 58 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер7Рецензии
Мистическая драма о жизни и смерти с Брэдом Питтом в главной роли
17
Английский пациент
7.76803
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
6803 уже оценили
США, Великобритания/1996/2 ч. 35 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Последние дни раненого английского пилота, который медленно угасает на фоне прекрасной итальянской весны
18
Он — дракон
75080
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
5080 уже оценили
Россия/2015/1 ч. 45 мин./12+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры33Рецензии
Российская версия «Красавицы и чудовища» с элементами славянского фэнтези и вездесущих «Сумерек»
19
Три метра над уровнем неба
7.410509
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
10509 уже оценили
Испания/2010/2 ч. 3 мин./16+
1Трейлер22Рецензии
Современная история любви молодых людей из разных социальных слоев
20
Загадочная история Бенджамина Баттона
7.927038
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
27038 уже оценили
США/2008/2 ч. 46 мин./16+
1Трейлер4Рецензии
Захватывающая история чудо-человека, который родился стариком и умер младенцем
21
Телохранитель
813871
оценка
IMDb6.3
Моя оценка
0
13871 уже оценил
США/1992/2 ч. 9 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Культовая мелодрама с Уитни Хьюстон и Кевином Костнером в главных ролях
22
Влюбленные
9.3149
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
149 уже оценили
США/1984/1 ч. 46 мин./16+
1Трейлер
История любви Роберта Де Ниро и Мерил Стрип
23
Москва слезам не верит
8.459730
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
59730 уже оценили
СССР/1979/2 ч. 30 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер7Рецензии
Оскароносный фильм Владимира Меньшова о судьбе трех провинциальных подруг, приехавших покорять столицу
24
Служебный роман
8.459298
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
59298 уже оценили
СССР/1977/2 ч. 39 мин./6+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры2Рецензии
Одна из самых популярных советских кинокомедий о непростых взаимоотношениях на службе
25
Любовь и голуби
8.359739
оценок
IMDb7.9
Моя оценка
0
59739 уже оценили
СССР/1984/1 ч. 47 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер7Рецензии
Советская комедия об измене и верности семье, которая оказывается важнее всего
26
Красотка
7.836574
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
36574 уже оценили
США/1990/1 ч. 59 мин./16+
1Трейлер7Рецензии
История любви миллионера и девушки легкого поведения
27
Грозовой перевал
8.2280
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
280 уже оценили
США, Великобритания/1992/1 ч. 45 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Экранизация культового романа Эмили Бронте с Жюльет Бинош и Рэйфом Файнсом
28
Грязные танцы
7.622272
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
22272 уже оценили
США/1987/1 ч. 40 мин./18+
1Трейлер2Рецензии
История любви девочки из благополучной семьи и нищего танцора
29
Город ангелов
7.71622
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
1622 уже оценили
США, Германия/1998/1 ч. 54 мин./12+
1Трейлер2Рецензии
Американо-немецкий ремейк знаменитой картины Вима Вендерса «Небо над Берлином»
30
Ноттинг Хилл
7.62668
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
2668 уже оценили
США, Великобритания/1999/2 ч. 4 мин./12+
1Трейлер2Рецензии
История о скромном владельце книжного магазина, жизнь которого резко меняется после того, как известная актриса заходит к нему купить путеводитель
31
Виноваты звезды
7.613776
оценок
IMDb7.7
Моя оценка
0
13776 уже оценили
США/2014/2 ч. 5 мин./12+
4Трейлеры9Рецензии
Больная раком 16-летняя девушка встречает парня своей мечты и отправляется с ним в путешествие
32
День сурка
831226
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
31226 уже оценили
США/1993/1 ч. 41 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер4Рецензии
Самовлюбленный и высокомерный телеведущий, приехавший освещать День сурка в глухой городок, попадает в петлю времени
33
Амели
7.615779
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
15779 уже оценили
Германия, Франция/2001/2 ч. 2 мин./16+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры5Рецензии
История о девушке-чудачке, живущей в своем сказочном мире и обожающей помогать другим
34
Предложение
7.615010
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
15010 уже оценили
США/2009/1 ч. 48 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Сандра Баллок хочет лишь рабочую визу, но получает уикенд на Аляске и любовную лихорадку
35
Гордость и предубеждение
7.614627
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
14627 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2005/2 ч. 7 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер4Рецензии
По знаменитому роману Джейн Остин. Пять сестер Беннет в разной степени хотят выйти замуж. Все как на подбор красавицы, но повезет трем: самой умной, самой доброй и самой бойкой
36
Лед
6.95591
оценка
IMDb6.8
Моя оценка
0
5591 уже оценил
Россия/2018/1 ч. 53 мин./12+
2Трейлеры17Рецензии
Аглая Тарасова в роли юной фигуристки, которая, несмотря на трудности, уверенно идет к своей мечте с помощью Александра Петрова
37
Вечное сияние чистого разума
7.812167
оценок
IMDb8.3
Моя оценка
0
12167 уже оценили
США/2004/1 ч. 48 мин./16+
1Трейлер3Рецензии
Щемящая фантастическая мелодрама Мишеля Гондри о том, как пара бывших влюбленных пытается стереть из памяти воспоминания друг о друге
38
Сумерки
7.37086
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
7086 уже оценили
США/2008/2 ч. 2 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Американская школьница влюбляется в красавчика-одноклассника и почти не удивляется, узнав, что он вампир
39
Отпуск по обмену
7.610751
оценка
IMDb6.9
Моя оценка
0
10751 уже оценил
США/2006/2 ч. 18 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о том, как полезно иногда бывает сменить обстановку
40
Мистер и миссис Смит
7.610625
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
10625 уже оценили
США/2005/2 ч. /16+
1Трейлер1Рецензия
Муж и жена внезапно узнают, что оба — наемные убийцы, но наняли их конкурирующие организации
41
Самая обаятельная и привлекательная
7.910482
оценки
IMDb7.4
Моя оценка
0
10482 уже оценили
СССР/1985/1 ч. 21 мин./16+
Смотреть бесплатно
Как наладить личную жизнь, используя научный метод?
42
Ирония судьбы, или С легким паром!
8.146901
оценка
IMDb8.1
Моя оценка
0
46901 уже оценил
СССР/1975/3 ч. 4 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер17Рецензии
Культовая советская романтическая комедия о судьбоносной встрече скромного москвича и интеллигентной петербурженки в новогоднюю ночь
43
Три тополя на Плющихе
7.65407
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
5407 уже оценили
СССР/1967/1 ч. 19 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Трогательная история чувства простой провинциальной женщины и московского водителя такси, встретившихся посреди улиц большого города
44
Влюбленные
8.2274
оценки
IMDb7.5
Моя оценка
0
274 уже оценили
СССР/1969/1 ч. 23 мин./0+
Романтичный фильм о молодежи 60-х годов, влюбленных в жизнь, с Анастасией Вертинской и Родионом Нахапетовым
45
Приходи на меня посмотреть
7.94922
оценки
IMDb7.2
Моя оценка
0
4922 уже оценили
Россия/2000/1 ч. 41 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер8Рецензии
Одинокая женщина бальзаковского возраста пытается осуществить последние желания своей больной матери
46
Здравствуй и прощай
7.53751
оценка
IMDb7.2
Моя оценка
0
3751 уже оценил
СССР/1972/1 ч. 35 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Мать троих детей разрывается между чувствами к законному мужу и обаятельному знакомому
47
Пять вечеров
7.32800
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
2800 уже оценили
СССР/1979/1 ч. 43 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
История любви, выдержавшей испытание войной
48
Романс о влюбленных
72004
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
2004 уже оценили
СССР/1974/2 ч. 15 мин./0+
1Трейлер
Музыкальная драма о влюбленных, счастье которых разрушила армия
49
Еще раз про любовь
7.33487
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
3487 уже оценили
СССР/1968/1 ч. 36 мин./12+
1Трейлер
История любви двух совершенно разных советских людей
50
Влюблен по собственному желанию
7.75360
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
5360 уже оценили
СССР/1982/1 ч. 29 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Лирическая комедия о настоящем чувстве
51
Вокзал для двоих
7.911495
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
11495 уже оценили
СССР/1982/2 ч. 21 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Вокзальная буфетчица Вера и пианист Платон Рябинин из Москвы познакомились при весьма непривлекательных обстоятельствах
52
С любимыми не расставайтесь
7.23430
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
3430 уже оценили
СССР/1979/1 ч. 16 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Рецензии
Советская кинолента о глубоком чувстве, осознать которое влюбленные смогли только после расставания
53
Вам и не снилось...
810078
оценок
IMDb7.8
Моя оценка
0
10078 уже оценили
СССР/1981/1 ч. 26 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер6Рецензии
Мелодрама о первой школьной любви, омраченной непониманием взрослых
54
Одиноким предоставляется общежитие
7.88734
оценки
IMDb6.7
Моя оценка
0
8734 уже оценили
СССР/1983/1 ч. 29 мин./6+
1Трейлер1Рецензия
Работница текстильного комбината занимается устройством личной жизни своих коллег, уже и не мечтая о собственном счастье
55
Чего хотят женщины
7.89557
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
9557 уже оценили
США/2000/2 ч. 7 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Обаятельный и сексапильный Ник внезапно научился слышать женские мысли и использовал это ради своей выгоды
56
Великий Гэтсби
7.827857
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
27857 уже оценили
США, Австралия/2013/2 ч. 23 мин./16+
6Трейлеры58Рецензии
Экранизация романа Фицджеральда с Леонардо Ди Каприо в главной роли
57
Миллионер из трущоб
7.621651
оценка
IMDb8.0
Моя оценка
0
21651 уже оценил
США, Великобритания/2008/2 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер6Рецензии
Бедный индийский юноша находится в одном шаге от победы в шоу «Кто хочет стать миллионером?»
58
Дневник Бриджит Джонс
7.76166
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
6166 уже оценили
Ирландия, Великобритания, Франция/2001/1 ч. 37 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Совсем необязательно превращаться в супермодель, чтобы встретить мужчину своей мечты
59
Бриджит Джонс: Грани разумного
7.62854
оценки
IMDb6.0
Моя оценка
0
2854 уже оценили
США, Германия, Ирландия, Великобритания, Франция/2004/1 ч. 48 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Вторая часть приключений обаятельной англичанки Бриджит Джонс, чей путь к заветному алтарю пролегает через тайскую тюрьму
60
Другая женщина
7.58962
оценки
IMDb6.0
Моя оценка
0
8962 уже оценили
США/2014/1 ч. 49 мин./16+
4Трейлеры2Рецензии
Женщина случайно узнает, что является любовницей женатого мужчины, она знакомится с его женой, и вместе они строят план мести
61
Между небом и землей
7.74919
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
4919 уже оценили
США/2005/1 ч. 35 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о взаимосвязи потусторонних миров
62
Сладкий ноябрь
7.65938
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
5938 уже оценили
США/2001/1 ч. 59 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Мелодрама с Киану Ривзом и Шарлиз Терон о том, как любовь заставляет иначе взглянуть на свою жизнь
63
Аритмия
7.91976
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
1976 уже оценили
Россия/2017/1 ч. 56 мин./18+
Смотреть бесплатно
3Трейлеры10Рецензии
История молодой семьи двух врачей, которые спасают жизни и пытаются разобраться в собственных чувствах во время кризиса своих отношений
64
Шоколад
7.82659
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
2659 уже оценили
США, Великобритания/2000/2 ч. 1 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Жизнь тихого городка меняется с открытием шоколадной лавки, которая становится центром притяжения для неприветливых горожан — романтическая и немного мистическая мелодрама с Джонни Деппом и Жюльет Бинош
65
Как отделаться от парня за 10 дней
7.64127
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
4127 уже оценили
США, Германия/2003/1 ч. 56 мин./12+
1Трейлер2Рецензии
Кейт Хадсон и Мэттью Макконахи знакомятся по расчету, а влюбляются — по-настоящему
66
Ванильное небо
7.77033
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
7033 уже оценили
США, Испания/2001/2 ч. 16 мин./16+
1Трейлер2Рецензии
Мелодрама-триллер о страданиях изуродованного в автокатастрофе юноши, вокруг которого происходят странные вещи
67
Мулен Руж
7.73374
оценки
IMDb7.6
Моя оценка
0
3374 уже оценили
США, Австралия/2001/2 ч. 3 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
В легендарном ночном клубе «Мулен Руж» царит атмосфера праздника — праздника любви, за который нужно платить бешеные деньги. Если такая любовь не по карману, возможно чудо
68
Семьянин
7.73194
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
3194 уже оценили
США/2000/2 ч. 5 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Преуспевающий бизнесмен на один день обзаводится семьей и понимает, что жена и дети ему дороже карьеры
69
Правила съема: Метод Хитча
7.73591
оценка
IMDb6.6
Моя оценка
0
3591 уже оценил
США/2005/1 ч. 57 мин./12+
1Трейлер1Рецензия
Алекс Хитченс знает секрет, как нужно вести себя с женщинами, чтобы добиться их расположения, и делится им за деньги с другими мужчинами
70
О любви
7.9425
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
425 уже оценили
СССР/1970/1 ч. 17 мин./12+
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1Трейлер
Нежная и тонкая драма о женщине в тщетном ожидании любви с Викторией Федоровой и Олегом Янковским
71
Свадебный переполох
7.47381
оценка
IMDb5.3
Моя оценка
0
7381 уже оценил
США, Германия/2001/1 ч. 43 мин./12+
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1Трейлер2Рецензии
Свадебный организатор получает заказ на свадьбу для мужчины своей мечты, который женится на богатой счастливице
72
Законы привлекательности
7.63455
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
3455 уже оценили
Германия, Ирландия, Великобритания/2004/1 ч. 27 мин./18+
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1Трейлер1Рецензия
Два соперничающих адвоката по бракоразводным процессам внезапно понимают, что, кажется, не в меру симпатизируют друг другу
73
Письма к Джульетте
7.53965
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
3965 уже оценили
США/2010/1 ч. 45 мин./16+
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1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о том, что у любви нет срока годности
74
Тихая гавань
7.35593
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
5593 уже оценили
США/2013/1 ч. 55 мин./16+
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2Трейлеры13Рецензии
Очередная экранизация Николаса Спаркса — конечно же, опять про любовь
75
Артист
7.75199
оценок
IMDb7.9
Моя оценка