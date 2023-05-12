31 Виноваты звезды 7.6 13776

оценок IMDb7.7 Моя оценка 0 13776 уже оценили США / 2014 / 2 ч. 5 мин. / 12+ драма мелодрама Хочу посмотреть 4 Трейлеры 9 Рецензии Больная раком 16-летняя девушка встречает парня своей мечты и отправляется с ним в путешествие

33 Амели 7.6 15779

оценок IMDb8.3 Моя оценка 0 15779 уже оценили Германия, Франция / 2001 / 2 ч. 2 мин. / 16+ мелодрама комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 2 Трейлеры 5 Рецензии История о девушке-чудачке, живущей в своем сказочном мире и обожающей помогать другим

34 Предложение 7.6 15010

оценок IMDb6.7 Моя оценка 0 15010 уже оценили США / 2009 / 1 ч. 48 мин. / 16+ драма мелодрама комедия Хочу посмотреть 1 Трейлер 2 Рецензии Сандра Баллок хочет лишь рабочую визу, но получает уикенд на Аляске и любовную лихорадку

36 Лед 6.9 5591

оценка IMDb6.8 Моя оценка 0 5591 уже оценил Россия / 2018 / 1 ч. 53 мин. / 12+ драма мелодрама комедия мюзикл спорт Хочу посмотреть 2 Трейлеры 17 Рецензии Аглая Тарасова в роли юной фигуристки, которая, несмотря на трудности, уверенно идет к своей мечте с помощью Александра Петрова

38 Сумерки 7.3 7086

оценок IMDb5.3 Моя оценка 0 7086 уже оценили США / 2008 / 2 ч. 2 мин. / 16+ драма мелодрама приключения фэнтези Хочу посмотреть 1 Трейлер 2 Рецензии Американская школьница влюбляется в красавчика-одноклассника и почти не удивляется, узнав, что он вампир

44 Влюбленные 8.2 274

оценки IMDb7.5 Моя оценка 0 274 уже оценили СССР / 1969 / 1 ч. 23 мин. / 0+ мелодрама Хочу посмотреть Романтичный фильм о молодежи 60-х годов, влюбленных в жизнь, с Анастасией Вертинской и Родионом Нахапетовым

48 Романс о влюбленных 7 2004

оценки IMDb6.9 Моя оценка 0 2004 уже оценили СССР / 1974 / 2 ч. 15 мин. / 0+ драма мелодрама мюзикл Хочу посмотреть 1 Трейлер Музыкальная драма о влюбленных, счастье которых разрушила армия

49 Еще раз про любовь 7.3 3487

оценок IMDb7.5 Моя оценка 0 3487 уже оценили СССР / 1968 / 1 ч. 36 мин. / 12+ мелодрама Хочу посмотреть 1 Трейлер История любви двух совершенно разных советских людей

51 Вокзал для двоих 7.9 11495

оценок IMDb7.8 Моя оценка 0 11495 уже оценили СССР / 1982 / 2 ч. 21 мин. / 0+ мелодрама Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Вокзальная буфетчица Вера и пианист Платон Рябинин из Москвы познакомились при весьма непривлекательных обстоятельствах

54 Одиноким предоставляется общежитие 7.8 8734

оценки IMDb6.7 Моя оценка 0 8734 уже оценили СССР / 1983 / 1 ч. 29 мин. / 6+ мелодрама комедия Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Работница текстильного комбината занимается устройством личной жизни своих коллег, уже и не мечтая о собственном счастье

56 Великий Гэтсби 7.8 27857

оценок IMDb7.2 Моя оценка 0 27857 уже оценили США, Австралия / 2013 / 2 ч. 23 мин. / 16+ драма мелодрама Хочу посмотреть 6 Трейлеры 58 Рецензии Экранизация романа Фицджеральда с Леонардо Ди Каприо в главной роли

60 Другая женщина 7.5 8962

оценки IMDb6.0 Моя оценка 0 8962 уже оценили США / 2014 / 1 ч. 49 мин. / 16+ мелодрама комедия Хочу посмотреть 4 Трейлеры 2 Рецензии Женщина случайно узнает, что является любовницей женатого мужчины, она знакомится с его женой, и вместе они строят план мести

62 Сладкий ноябрь 7.6 5938

оценок IMDb6.7 Моя оценка 0 5938 уже оценили США / 2001 / 1 ч. 59 мин. / 16+ драма мелодрама Хочу посмотреть 1 Трейлер 2 Рецензии Мелодрама с Киану Ривзом и Шарлиз Терон о том, как любовь заставляет иначе взглянуть на свою жизнь

63 Аритмия 7.9 1976

оценок IMDb7.4 Моя оценка 0 1976 уже оценили Россия / 2017 / 1 ч. 56 мин. / 18+ драма мелодрама Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 3 Трейлеры 10 Рецензии История молодой семьи двух врачей, которые спасают жизни и пытаются разобраться в собственных чувствах во время кризиса своих отношений

64 Шоколад 7.8 2659

оценок IMDb7.3 Моя оценка 0 2659 уже оценили США, Великобритания / 2000 / 2 ч. 1 мин. / 0+ драма мелодрама Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 3 Рецензии Жизнь тихого городка меняется с открытием шоколадной лавки, которая становится центром притяжения для неприветливых горожан — романтическая и немного мистическая мелодрама с Джонни Деппом и Жюльет Бинош

67 Мулен Руж 7.7 3374

оценки IMDb7.6 Моя оценка 0 3374 уже оценили США, Австралия / 2001 / 2 ч. 3 мин. / 16+ драма мелодрама мюзикл Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия В легендарном ночном клубе «Мулен Руж» царит атмосфера праздника — праздника любви, за который нужно платить бешеные деньги. Если такая любовь не по карману, возможно чудо

68 Семьянин 7.7 3194

оценки IMDb6.8 Моя оценка 0 3194 уже оценили США / 2000 / 2 ч. 5 мин. / 16+ драма мелодрама комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Преуспевающий бизнесмен на один день обзаводится семьей и понимает, что жена и дети ему дороже карьеры

69 Правила съема: Метод Хитча 7.7 3591

оценка IMDb6.6 Моя оценка 0 3591 уже оценил США / 2005 / 1 ч. 57 мин. / 12+ мелодрама комедия Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Алекс Хитченс знает секрет, как нужно вести себя с женщинами, чтобы добиться их расположения, и делится им за деньги с другими мужчинами

70 О любви 7.9 425

оценок IMDb7.5 Моя оценка 0 425 уже оценили СССР / 1970 / 1 ч. 17 мин. / 12+ драма мелодрама Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Нежная и тонкая драма о женщине в тщетном ожидании любви с Викторией Федоровой и Олегом Янковским