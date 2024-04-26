Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Сорвать банк

Сорвать банк (2024)

Cash Out

20241 ч. 32 мин.боевик

Сюжет фильма «Сорвать банк»

:

Мейсон Годдард — главарь банды высококлассных воров. После того, как очередное ограбление провалилось, он решает инсценировать свою смерть, залечь на дно и начать спокойную жизнь без преступлений. Однако когда его брат Шон излагает очередной план интересного ограбления, Мейсон не в силах ему отказать. Авантюра быстро идет наперекосяк, и грабители оказываются в ловушке внутри банка, окруженные ФБР. Но вот сюрприз: переговорщиком от спецслужб назначена Амелия Декер, с которой у Мейсона был роман. Возможно, это совпадение станет его спасением.

«Сорвать банк» — экшен-фильм с Джоном Траволтой и Кристин Дэвис в главных ролях.

Режиссер

Айвз

В ролях

Джон Траволта, Кристин Дэвис, Лукас Хаас, Куаво, Виктория Брандарт, Деми Кастро, Джоэл Коэн, Луис Да Силва мл., Джейк Элленц, Мэтт Джералд

Страна

США
Возрастные ограничения
16 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

11
Кадр из Сорвать банк
Кадр из Сорвать банк
Кадр из Сорвать банк
Кадр из Сорвать банк
Кадр из Сорвать банк
11
фотографий
Читайте также
Детские игры 2
Умер кукловод куклы Чаки из популярных фильмов ужасов
Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне
Арнольд Шварценеггер старался помешать карьере Сильвестра Сталлоне
Эмма Стоун
Эмма Стоун попросила называть ее другим именем
Мария Машкова
Уехавшая в США дочь Машкова сделала заявление об отце
Милош Бикович на съемках фильма «Любовь со второго взгляда»
Гипнотическая Снигирь и цифровой Бикович: что посмотреть онлайн
Эмма Стоун
Эмма Стоун оправдалась за оскорбление ведущего после шутки на «Оскаре»
Роман Костомаров
Губерниев высказался о будущем фильме Андреасяна про Костомарова
Александр Петров в фильме «Т-34»
Минкульт определил, каких фильмов не хватает россиянам
Кадр из фильма «Теорема Маргариты»
Фильм на вечер: обаятельная мелодрама о гениальной студентке в поисках себя
Харви Вайнштейн
Суд отменил обвинительный приговор продюсеру Вайнштейну
Роман Костомаров
Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук
Харламов с возлюбленной, Алсу, Безрукова: звезды на премьере фильма
Кадр из фильма «Пришелец»
Интересное с ММКФ: что не так с единственным российским фильмом в конкурсе
Тополиный пух
Трейлер дня: Тарасова возвращает Лапенко вкус к жизни
Кадр из фильма «Огниво»
В перьях и гриме: Ирина Горбачева появилась в эффектном образе на съемках сказки
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон отказался от роли защитника О. Джея Симпсона
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд восхитила поклонников ярким образом
28 дней спустя
Аарон Тейлор-Джонсон и Рэйф Файнс сыграют в продолжении «28 дней спустя»
Екатерина Гусева (фото: соцсети)
Екатерина Гусева показала себя в элегантном наряде
Райан Гослинг
Райан Гослинг удивил поклонников изменившимся лицом
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк не может оплатить долги из-за работы
Брэд Питт
Стало известно об отношениях неразведенного Брэда Питта с новой женщиной
Ханде Эрчел
В Иране прошла премьера фильма «Опьяненные любовью» с Ханде Эрчел
Эмили Блант
Эмили Блант в обнимку с мужем появилась на премьере фильма
Глафира Тарханова, фото: Анна Сафронова
«Хочется раздрая, трэша!» Интервью с Глафирой Тархановой
«Убийственный подкаст»
Фильм на вечер: эффектный сатирический детектив про тру-крайм
Федор Бондарчук
Бондарчук рассказал о работе с нейросетью для записи музыки к фильмам
Сергей Никитин
Барды Никитины ответили на обвинения в финансировании ВСУ
Кадр из фильма «Воздух»
Раскрыты перспективы голливудских фильмов после возвращения на российский рынок
Кадр из фильма «Идеальный лжец»
Интересное с ММКФ: черная комедия про самоизоляцию, критикующая всех
Все новости
Здесь пока нет рецензий и отзывов к фильму «Сорвать банк», хотите написать?
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Кадр из фильма «Сорвать банк»
Сорвать банк
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Сорвать банк (Cash Out, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Сорвать банк. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Сорвать банк, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь