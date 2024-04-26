Сорвать банк (2024)

Мейсон Годдард — главарь банды высококлассных воров. После того, как очередное ограбление провалилось, он решает инсценировать свою смерть, залечь на дно и начать спокойную жизнь без преступлений. Однако когда его брат Шон излагает очередной план интересного ограбления, Мейсон не в силах ему отказать. Авантюра быстро идет наперекосяк, и грабители оказываются в ловушке внутри банка, окруженные ФБР. Но вот сюрприз: переговорщиком от спецслужб назначена Амелия Декер, с которой у Мейсона был роман. Возможно, это совпадение станет его спасением.

«Сорвать банк» — экшен-фильм с Джоном Траволтой и Кристин Дэвис в главных ролях.