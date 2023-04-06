Вышли из сумрака: актеры, успешно возродившие карьеру и удивившие всех

Брендан Фрейзер, 54 года

Брендан Фрейзер на «Оскаре 2023» | Источник: Legion-Media.ru

Он лежал подо льдом несколько тысяч лет («Замороженный калифорниец»), стремительно скакал по деревьям («Джордж из джунглей»), отправлялся на поиски приключений («Мумия») и шел на поводу у демонической Элизабет Херли («Ослепленный желаниями»). А потом – исчез почти на десять лет. На Брендана навалилось со всех сторон: смерть матери, тяжелый развод, проблемы со здоровьем довели секс-символа 2000-х и звезду приключенческих комедий до глубокого кризиса.

Брендан Фрейзер в фильме «Джордж из джунглей»

Новый импульс карьере актера дали съемки в сериале «Траст» (2018) и в фильме «Без резких движений» (2021). Но только с драмой «Кит» Даррена Аронофски Брендан Фрейзер вернулся в большое кино триумфально: под овации на Венецианском кинофестивале и с победой на «Оскаре». Аронофски нашел во Фрейзере те качества, которыми хотел наделить героя своего фильма: эмоциональность, искренность и уязвимость. И своих захлестывающих эмоций 54-летний Брендан ни капельки не стеснялся во взволнованной речи во время получения золотой статуэтки.

Дженнифер Кулидж, 61 год

Дженнифер Кулидж | Источник: Legion-Media.ru

Больше двадцати лет назад Дженнифер Кулидж сыграла роли, ставшие культовыми: сексуальную маму Стифлера в «Американском пироге» и очаровательную маникюршу Полетт в «Блондинке в законе». И хотя актриса никогда не прекращала работать, ее карьера заметно замедлилась. Оглушительный камбэк случился в сериале «Белый лотос». Капризная, неуверенная в себе и эгоистичная миллионерша Таня, сыгранная Дженнифер, стала лицом проекта Майка Уайта.

Дженнифер Кулидж в фильме «Американский пирог»

В новой Кулидж нет привычной грубоватой комичности. Зато имеются душевная хрупкость, какая-то телесная неловкость и глубокая внутренняя драма. Новая роль принесла актрисе ворох престижных премий, от «Эмми» до «Золотого глобуса». Но главное, Дженнифер Кулидж вышла из тени. И теперь ее можно увидеть не только в новом сезоне «Белого лотоса», но в сериале «Наблюдатель» и в комедии «Моя пиратская свадьба».

Киану Ривз, 58 лет

Киану Ривз в фильме «Джон Уик 4»

Вроде бы Киану Ривз никуда не уходил и всегда оставался в поле зрения. Однако Избранный из культового блокбастера («Матрица»), агент ФБР под прикрытием («На гребне волны»), самый романтичный спутник Сандры Буллок («Дом у озера») и Шарлиз Терон («Сладкий ноябрь») не раз признавался, что жалеет об упущенных карьерных возможностях. В какой-то момент карьера Ривза застыла в неопределенности, а сам актер стал тесно ассоциироваться не с новыми крупными проектами, а с мемом «Грустный Киану».

Киану Ривз в фильме «На гребне волны»

Но с 2014 года Ривз вновь оказался в обойме лучших. Франшиза «Джон Уик» вывела его из сумрака и опять сделала большой звездой. А продолжения когда-то прославивших его проектов не заставили себя должно ждать: мы уже оценили «Матрицу: Воскрешение» и возрожденную комедию «Билл и Тед», впереди — «Константин 2», в котором Киану вернется в роли охотника на демонов.

Мишель Йео, 60 лет

Мишель Йео на «Оскаре 2023» | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса китайского происхождения стала звездой еще в 80-х и 90-х, снимаясь в зрелищных боевиках с обилием трюков, многие из которых выполняла сама. Но большую часть славы в те времена Мишель Йео принес сочно снятый «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли.

Мишель Йео в фильме «Власть убийц», 2010

Заметные роли второго плана были в «Безумно богатых азиатах» и блокбастере «Шан-Чи и легенда Десяти колец». Но такой интересной и неоднозначной героини, как замотанная жизнью владелица прачечной, отправившаяся в вынужденное путешествие по мультивселенным, у Мишель еще не было. Йео и сама воспринимает «Все везде и сразу» как карьерный толчок, вдохновенно напутствуя всех в победной оскаровской речи: «Не позволяйте никому говорить вам, что вы уже миновали свой расцвет!».

Вайнона Райдер, 51 год

Вайнона Райдер | Источник: Legion-Media.ru

Снимавшаяся в кино с ранних лет Вайнона Райдер стала лицом поколения 90-х. Среди ее фильмов того времени почти нет проходных, чего стоят «Эдвард руки-ножницы», «Маленькие женщины», «Дракула», «Прерванная жизнь»… В начале 2000-х в карьере Райдер случился перерыв, совпавший со срывом: актрису поймали за кражей в магазине дизайнерской одежды. Попытки вернуться в большое кино заканчивались неудачей. Актриса вспоминает те времена с болью: казалось, что ее просто вычеркнули изо всех списков.

Вайнона Райдер в фильме «Прерванная жизнь», 1999 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

Вторая жизнь Вайноны Райдер в кино началась благодаря одному из главных сериалов XXI века — ностальгически-фантастическим «Очень странным делам». По иронии судьбы, младшие коллеги актрисы сталкиваются сейчас с такой же бешеной популярностью, которая досталась и ей самой. И Вайнона, по словам братьев Даффер (они поставили все сезоны «Очень странных дел»), дала Милли Бобби Браун, Финну Вулфарду и другим юным звездам немало ценных советов, как достойно пережить этот период.

Филипп Янковский, 54 года

Филипп Янковский

Начав карьеру как режиссер музыкальных видеоклипов (всего их у Янковского около 150!), сын народного артиста Олега Янковского переключился на полнометражное кино и даже был удостоен премии «Ника» за фильм «В движении». Еще один его фильм — «Статский советник» — заслужил огромную популярность у зрителей.

Затяжной период творческого затишья завершился в середине 2010-х неожиданным образом — Филипп Янковский все чаще стал появляться на экране, а не за кадром. Играл экстрасенса в любопытном дуэте с Федором Бондарчуком в сериале «Чудотворец», вживался в фантазийный образ Евгения Евтушенко в «Таинственной страсти», а потом и вовсе поразил всех ролью «Ивана Денисовича» у Глеба Панфилова.

Сегодня Филипп Янковский конкурирует по востребованности в самых разных кинопроектах даже с собственным сыном Иваном – и везде одинаково хорош! Что в образе аристократичного вампира в «Караморе», что в роли полусвятого отца Варсонофия в сериале «Монастырь».

Нелли Уварова, 43 года

Нелли Уварова в сериале «Содержанки»

Колоссальный успех Нелли Уваровой принесла роль в телехите двухтысячных «Не родись красивой». Актриса буквально сроднилась с образом обаятельной дурнушки Кати Пушкаревой. Но следующие киноработы были редкими и далеко не главными.

Свежую энергию в экранную жизнь актрисы вдохнуло ее участие в сериале «Последний министр». Там Нелли сыграла ироничную богачку, бывшую жену героя Яна Цапника. Потом случилась роль врача в «Закрытом сезоне». Наконец, Уварова появилась в ярком стервозно-властном образе, примерив ослепительный блонд, в новых «Содержанках». То ли еще будет!

Павел Майков, 47 лет

После выхода «Бригады» было ощущение, что Павел Майков уже никогда не выберется из образа бандита Пчелы. Последовал почти десятилетний карьерный ступор — и вот актер стал мелькать в сериалах, то в «Изменах», то в «Ольге». Майков изменился: на смену юному смазливому лицу пришли мощная харизма и превосходная драматическая закалка. Сейчас актер уверенно стремится к высшей лиге. В копилке у него сильные сольные проекты вроде «Контакта» и «Девушек с Макаровым», а также запоминающиеся роли второго плана (например, в «Нулевом пациенте» или «Шерлоке в России»).

Юрий Стоянов, 65 лет

Юрий Стоянов в сериале «Вампиры средней полосы»

Народный артист РФ Юрий Стоянов навсегда обрел народную славу и любовь со времен выхода юмористической передачи «Городок», где вместе с Ильей Олейниковым примерял на себя сатирические гротескные образы. Но вот с киноработами не складывалось — самой запоминающейся был разве что «Ландыш серебристый».