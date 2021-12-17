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17 декабря 2021, новость

Киану Ривз объяснил мем, где он сидит на скамейке с сэндвичем

Актер рассказал, что скрывалось за знаменитым кадром
Киану Ривз | Источник: Газета.Ru

Американский актер Киану Ривз в беседе со Стивеном Колбером в его вечернем шоу прокомментировал мем со своим участием, известный как «грустный Киану».

В 2010 году папарацци застали Ривза за поеданием сэндвича на скамейке в одиночестве. На снимке актер выглядит грустным, это породило множество мемов и шуток с использованием этой фотографии. Однако звезда «Матрицы» уверяет, что фотографы просто поймали неудачный кадр. По словам Ривза, он был очень голоден и погружен в свои мысли.

«Я просто ем сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден», — уточнил он.

Напомним, в декабре на экраны вышло продолжение культовой франшизы «Матрица» — «Матрица: Воскрешение», — где Киану Ривз вернулся к роли Нео. Ранее он рассказал о разговоре с Ланой Вачовски о своем герое.

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