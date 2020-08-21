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Билл и Тед

Bill & Ted Face the Music

20201 ч. 18 мин.комедиямузыкальныйфантастика
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Сюжет фильма:

Когда-то двум будущим рокерам предсказали, что они спасут вселенную, путешествуя во времени. Но вот они уже папаши среднего возраста, не достигшие особых успехов ни в карьере, ни в своем предназначении.

Режиссер
Дин Паризо
В ролях
Киану Ривз, Алекс Уинтер, Самара Уивинг, Бригитт Ланди-Пейн, Энтони Кэрриган, Джейма Мейс, Эринн Хэйс, Кристен Шаал, Холланд Тейлор
Страна
США
Премьера
20 августа (РФ)
21 августа (Мир)
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Трейлер
Кадры6
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