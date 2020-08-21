Когда-то двум будущим рокерам предсказали, что они спасут вселенную, путешествуя во времени. Но вот они уже папаши среднего возраста, не достигшие особых успехов ни в карьере, ни в своем предназначении.
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