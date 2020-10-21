Стоянов заменит Ефремова в сериале про вампиров

Юрий Стоянов в онлайн-шоу «ЖЗЛ» Дмитрия Быкова подтвердил ранее ходившие в сети слухи о том, что он заменит Михаила Ефремова в сериале « Вампиры средней полосы ». Актер и создатель « Городка » отметил, что опасается реакции, которую у публики могут вызвать новые съемки:

Стоянов объяснил, что действительно был первоначально утвержден на роль в сериале — и даже снялся в пилоте. Однако затем авторы комедии пропали на полтора года, а когда вернулись с предложением продолжить работу, актер уже был занят в другом проекте. По словам Стоянова, отказавшись от роли, он посоветовал создателям сериала двух своих коллег на замену: Романа Мадянова и Михаила Ефремова. Продюсеры сделали выбор в пользу второго.