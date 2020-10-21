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21 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Стоянов заменит Ефремова в сериале про вампиров

Актер подтвердил, что появится в комедии «Вампиры средней полосы» вместо коллеги, осужденного после ДТП со смертельным исходом
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Юрий Стоянов в онлайн-шоу «ЖЗЛ» Дмитрия Быкова подтвердил ранее ходившие в сети слухи о том, что он заменит Михаила Ефремова в сериале «Вампиры средней полосы». Актер и создатель «Городка» отметил, что опасается реакции, которую у публики могут вызвать новые съемки:

Представляю, как все это будет пережевано. Я уже это читал, особенно в интернете... [Пишут, что] я в свое время был снят с этой роли, а теперь — из-за того, что там снимался Ефремов, — весь сериал будут переснимать.
Юрий Стоянов
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Стоянов объяснил, что действительно был первоначально утвержден на роль в сериале — и даже снялся в пилоте. Однако затем авторы комедии пропали на полтора года, а когда вернулись с предложением продолжить работу, актер уже был занят в другом проекте. По словам Стоянова, отказавшись от роли, он посоветовал создателям сериала двух своих коллег на замену: Романа Мадянова и Михаила Ефремова. Продюсеры сделали выбор в пользу второго.

Из-за связанных с пандемией ограничений съемки успели завершить лишь на 40%. Поскольку в начале лета произошло смертельное ДТП, за которое Ефремов был приговорен к восьми годам колонии, создателям «Вампиров средней полосы» пришлось искать замену актеру. В связи с этим на роль и был вновь приглашен Юрий Стоянов.

Комедия «Вампиры средней полосы» расскажет о современных российских вампирах, живущих среди простых смертных в Смоленске. В сериале Антона Маслова задействованы актеры Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Михаил Гаврилов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Глеб Калюжный, Дмитрий Лысенков. Также в «Вампирах средней полосы» появится Александр Устюгов, который после оглашения приговора Михаилу Ефремову заменил актера в спектакле Павла Урсула «Чапаев и Пустота».

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