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13 марта 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Песня от Гаги, триумф «Все везде и сразу» и много слез: как прошел «Оскар 2023»

Награждение победителей «Оскара» состоялось в 95-й раз: смотрите фоторепортаж со звездами на дорожке и с церемонии вручения

Не красная дорожка

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фотографии

В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году организаторы, впервые с 1961 года, приняли решение изменить цвет ковровой дорожки, полностью отказавшись от красного и его оттенков. 

По дорожке цвета шампанского прошли звезды мирового кинематографа: Николь КидманЛеди Гага, Сальма ХайекКейт БланшеттХолли Берри, Джессика Честейн, Джейми Ли Кертис, Ева Лонгория, Ана де Армас, Флоренс Пью, Зои Салдана, Сандра О, Мелисса МакКарти, Педро Паскаль, Эндрю Гарфилд, Эмили Блант и другие.

Как объяснил ведущий церемонии Джимми Киммел, решение о смене цвета дорожки «показывает, насколько мы уверены в том, что на премии не прольется кровь».

Все награды везде и сразу

Абсолютным рекордсменом «Оскара 2023» стала лента Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу», получившая не только главный приз — награду в номинации «Лучший фильм», — но и статуэтки за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж.

Кроме того, три «Оскара» получили актеры фильма — Мишель Йео за лучшую главную женскую роль, Ке Хюи Куан за мужскую роль второго плана, а Джейми Ли Кертис получила награду в аналогичной женской номинации. Команда фильма не сдерживала эмоций от радости: так, актер Ке Хюи Куан прослезился на сцене, забирая награду, а зал поддержал его овациями.

6.2
Все везде и сразу
2022/США18+комедиябоевикфантастика
Моя оценка

Лучший актер

Лучшие актеры «Оскара 2023»: Ке Хюи Куан, Мишель Йео, Брендан Фрейзер и Джейми Ли Кертис | Источник: Legion-Media.ru

Единственным представителем другого фильма, получившим актерскую награду в этом году, стал исполнитель главной роли в драме Даррена Аронофски «Кит» Брендан Фрейзер, сыгравший учителя, ушедшего из семьи, впавшего в депрессию, набравшего 200 килограмм из-за компульсивного переедания и пытающегося наладить отношения со своей дочерью. 

За приз в категории «Лучшая мужская роль» с Фрейзером конкурировали Остин Батлер, сыгравший Элвиса Пресли в байопике «Элвис», Колин ФарреллБанши Инишерина»), Пол МескалСолнце мое»), Билл НайиЖить»).

Произнося речь, Брендан Фрейзер расчувствовался и поблагодарил Киноакадемию за оказанную честь, создателей фильма «Кит» за то, что «сделали такой смелый фильм», и Даррена Аронофски за поддержку на съемках. Кроме того, актер обратился с благодарностью к своим близким: менеджеру, сыновьям и возлюбленной.

Брендан Фрейзер | Источник: Legion-Media.ru

Другие победители

В категории «Лучший международный фильм» победу одержала лента совместного производства США, Германии и Великобритании «На западном фронте без перемен», снятая режиссером Эдвардом Бергером по знаменитому роману Эриха Марии Ремарка.

Лучшим мультфильмом была признана кукольная анимация «Пиноккио Гильермо дель Торо», рассказывающая о приключениях деревянного мальчика в порой жестоком мире.

Любопытно, что рекордсмен кассовых сборов сезона зима 2022−2023 «Аватар: Путь воды», заявленный в четырех номинациях, в том числе «Лучший фильм», получил награду лишь в одной категории — «Лучшие визуальные эффекты». Другие блокбастеры постигла та же участь: «Черная пантера: Ваканда навсегда» (пять номинаций) удостоилась статуэтки за лучшие костюмы, а «Топ Ган: Мэверик» (шесть номинаций) — за лучший звук.

Смотрите полный список победителей и номинантов

Выступления звезд

Выступление Леди Гаги на «Оскаре 2023» | Источник: Legion-Media.ru

Помимо награждения победителей, на «Оскаре 2023» состоялись выступления Рианны и Леди Гаги, исполнившей песню Hold My Hand, которая вошла в саундтрек к фильму «Топ Ган: Мэверик», в необычном образе — без макияжа и в рваных джинсах.

Беременная Рианна выступила на «Оскаре 2023»

Кроме того, собравшиеся почтили память ушедших за 2022 год из жизни артистов: выступавший с речью Джон Траволта расплакался, говоря о своей коллеге по фильму «Бриолин» Оливии Ньютон-Джон. «Они тронули наши сердца, заставляли нас улыбнуться, стали нам дорогими друзьями, которым мы всегда останемся безнадежно верны», — заключил актер.

В 2023 году церемония вручения премии «Оскар» прошла в 95-й раз в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Джимми Киммел в третий раз выступил ведущим церемонии награждения.

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