Песня от Гаги, триумф «Все везде и сразу» и много слез: как прошел «Оскар 2023»

Не красная дорожка

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В Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения премии «Оскар». В этом году организаторы, впервые с 1961 года, приняли решение изменить цвет ковровой дорожки, полностью отказавшись от красного и его оттенков.

Как объяснил ведущий церемонии Джимми Киммел, решение о смене цвета дорожки «показывает, насколько мы уверены в том, что на премии не прольется кровь».

Все награды везде и сразу

Абсолютным рекордсменом «Оскара 2023» стала лента Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу», получившая не только главный приз — награду в номинации «Лучший фильм», — но и статуэтки за режиссуру, оригинальный сценарий, монтаж.

Кроме того, три «Оскара» получили актеры фильма — Мишель Йео за лучшую главную женскую роль, Ке Хюи Куан за мужскую роль второго плана, а Джейми Ли Кертис получила награду в аналогичной женской номинации. Команда фильма не сдерживала эмоций от радости: так, актер Ке Хюи Куан прослезился на сцене, забирая награду, а зал поддержал его овациями.

Лучший актер

Лучшие актеры «Оскара 2023»: Ке Хюи Куан, Мишель Йео, Брендан Фрейзер и Джейми Ли Кертис | Источник: Legion-Media.ru

Единственным представителем другого фильма, получившим актерскую награду в этом году, стал исполнитель главной роли в драме Даррена Аронофски «Кит» Брендан Фрейзер, сыгравший учителя, ушедшего из семьи, впавшего в депрессию, набравшего 200 килограмм из-за компульсивного переедания и пытающегося наладить отношения со своей дочерью.

Произнося речь, Брендан Фрейзер расчувствовался и поблагодарил Киноакадемию за оказанную честь, создателей фильма «Кит» за то, что «сделали такой смелый фильм», и Даррена Аронофски за поддержку на съемках. Кроме того, актер обратился с благодарностью к своим близким: менеджеру, сыновьям и возлюбленной.

Брендан Фрейзер | Источник: Legion-Media.ru

Другие победители

В категории «Лучший международный фильм» победу одержала лента совместного производства США, Германии и Великобритании «На западном фронте без перемен», снятая режиссером Эдвардом Бергером по знаменитому роману Эриха Марии Ремарка.

Лучшим мультфильмом была признана кукольная анимация «Пиноккио Гильермо дель Торо», рассказывающая о приключениях деревянного мальчика в порой жестоком мире.

Любопытно, что рекордсмен кассовых сборов сезона зима 2022−2023 «Аватар: Путь воды», заявленный в четырех номинациях, в том числе «Лучший фильм», получил награду лишь в одной категории — «Лучшие визуальные эффекты». Другие блокбастеры постигла та же участь: «Черная пантера: Ваканда навсегда» (пять номинаций) удостоилась статуэтки за лучшие костюмы, а «Топ Ган: Мэверик» (шесть номинаций) — за лучший звук.

Выступления звезд

Выступление Леди Гаги на «Оскаре 2023» | Источник: Legion-Media.ru

Помимо награждения победителей, на «Оскаре 2023» состоялись выступления Рианны и Леди Гаги, исполнившей песню Hold My Hand, которая вошла в саундтрек к фильму «Топ Ган: Мэверик», в необычном образе — без макияжа и в рваных джинсах.

Кроме того, собравшиеся почтили память ушедших за 2022 год из жизни артистов: выступавший с речью Джон Траволта расплакался, говоря о своей коллеге по фильму «Бриолин» Оливии Ньютон-Джон. «Они тронули наши сердца, заставляли нас улыбнуться, стали нам дорогими друзьями, которым мы всегда останемся безнадежно верны», — заключил актер.