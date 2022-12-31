«Ирония», «СамоИрония» и «Огоньки»: что смотреть в новогоднюю ночь по ТВ

Елки, звезды, «Огоньки»

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В этом году любители традиционного формата празднования, один из главных атрибутов которого — «Новогодний голубой огонек» и другие музыкальные шоу, не останутся без любимых зрелищ, несмотря на ходившие разговоры.

На канале «Россия 1» традиционный «Новогодний голубой огонек 2023» стартует сразу после обращения президента. Любимые артисты исполнят не стареющие и всегда актуальные произведения отечественной эстрады и песни из любимых кинофильмов.

Любимые новогодние фильмы

Еще одна добрая праздничная традиция — просмотр любимых с детства новогодних комедий. 31 декабря пунктуальный зритель имеет возможность пересмотреть весь золотой фонд нашего кино. «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы» и другая классика советской комедии, неизменно ассоциирующаяся с праздничным настроением, будет идти в эфире весь день. Сверяйтесь с нашей телепрограммой и составляйте собственный киномаршрут!

Все лучшие новогодние фильмы Смотрите онлайн

Праздничные сюрпризы

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Еще один новогодний сюрприз от телевизионщиков — первый трейлер космического (не только по сюжету, но и по масштабу замысла) фильма «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли. Ради съемок в проекте актриса, напомним, в октябре 2021 года отправилась на МКС и испытала на себе все «прелести» невесомости. Премьера ожидается в 2023 году в День космонавтики, а 31 декабря, прямо перед обращением президента, на «Первом» покажут первое промо фильма.

Кроме того, там же, на орбите, Юлия Пересильд спела культовую песню Александры Пахмутовой «Нежность», а космонавт Антон Шкаплеров снял это на видео, которое теперь покажут в рамках «Новогодней ночи на “Первом”» в качестве поздравления от актрисы.

Кстати, о космосе и звездах: на «Домашнем» вечером 31 декабря астрологи в шоу «Предсказания 2023» расскажут, каким будет наступающий год в самых разных сферах жизни.

Специальные выпуски любимых шоу

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Для самых преданных поклонников юмористического жанра создатели Comedy Club подготовили новогодний сюрприз — специальный праздничный выпуск передачи под названием «Харламов против Comedy». Звездные гости (Ольга Бузова, Анатолий Цой, Ваня Дмитриенко и многие другие) будут выполнять сложные и немного безумные задания, а ведущие, которыми в этом году стали Павел Воля и Клава Кока, — от души веселиться, глядя на них.

Новогоднее настроение зрителям подарят также шефы Константин Ивлев и Ренат Агзамов в спецвыпуске шоу «Битва шефов» на «Пятнице!». Каким бы экспертом в области кулинарии вы ни были, у прославленных поваров всегда можно подсмотреть пару-тройку хитростей, которые сделают ваш праздничный стол незабываемым.

Сами по себе зрелищные проекты НТВ «Маска» и «Шоу Аватар» в канун Нового года порадуют зрителей еще более красочными костюмами и декорациями. Кроме того, два родственных шоу объединятся в одно, чтобы подарить поклонникам максимум ярких выступлений и атмосферу наступающего праздника.