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31 декабря 2022, фоторепортажОбзоры

«Ирония», «СамоИрония» и «Огоньки»: что смотреть в новогоднюю ночь по ТВ

Нарядные артисты, праздничные выступления и яркие сюрпризы — каналы вовсю подготовились удивлять зрителей в новогоднюю ночь 2023, а мы рассказываем в нашем подробном гиде, что смотреть 31 декабря по телевизору

Елки, звезды, «Огоньки»

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В этом году любители традиционного формата празднования, один из главных атрибутов которого — «Новогодний голубой огонек» и другие музыкальные шоу, не останутся без любимых зрелищ, несмотря на ходившие разговоры.

Так, «Первый канал» предлагает в преддверии Нового года предаться ностальгии и вспомнить 2000-е вместе с их самыми громкими хитами в праздничной программе «Двадцать лет спустя». Зрителей ждут более полусотни хитов нулевых, прошедших проверку временем, в исполнении Димы Билана, Григория Лепса, Лолиты, МакSим, Глюк'Ozы, Валерии, Полины Гагариной и других.

На канале «Россия 1» традиционный «Новогодний голубой огонек 2023» стартует сразу после обращения президента. Любимые артисты исполнят не стареющие и всегда актуальные произведения отечественной эстрады и песни из любимых кинофильмов.

Зарядиться праздничным настроением можно будет также на канале «Муз-ТВ». На новогоднем концерте «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» с самыми громкими хитами уходящего года выступят более 50 ярких артистов: Ольга Бузова, Николай Басков, Shaman, Александр Ревва, Хабиб, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Mia Boyka, Ольга Серябкина, Юлианна Караулова, Валя Карнавал и многие другие.

Любимые новогодние фильмы

Еще одна добрая праздничная традиция — просмотр любимых с детства новогодних комедий. 31 декабря пунктуальный зритель имеет возможность пересмотреть весь золотой фонд нашего кино. «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи», «Ирония судьбы» и другая классика советской комедии, неизменно ассоциирующаяся с праздничным настроением, будет идти в эфире весь день. Сверяйтесь с нашей телепрограммой и составляйте собственный киномаршрут!

Все лучшие новогодние фильмы

Праздничные сюрпризы

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Готовящийся к премьере 31 декабря комедийно-пародийный фильм ТНТ «СамоИрония судьбы!» наделал много шума еще на старте съемок и обещает стать главной интригой новогоднего вечера. Еще бы! Увидеть Филиппа Киркорова поющим в душе в образе Ипполита, а Ольгу Бузову — в роли решительной невесты Жени Лукашина — само по себе удивительно. А ведь, кроме них, зрителей ждут убедительно перевоплотившийся в обокраденного Шпака Гарик Мартиросян, вернувшаяся в самое начало своей карьеры Алсу и Клава Кока как новая Людмила Гурченко.

Еще один новогодний сюрприз от телевизионщиков — первый трейлер космического (не только по сюжету, но и по масштабу замысла) фильма «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли. Ради съемок в проекте актриса, напомним, в октябре 2021 года отправилась на МКС и испытала на себе все «прелести» невесомости. Премьера ожидается в 2023 году в День космонавтики, а 31 декабря, прямо перед обращением президента, на «Первом» покажут первое промо фильма.

Кроме того, там же, на орбите, Юлия Пересильд спела культовую песню Александры Пахмутовой «Нежность», а космонавт Антон Шкаплеров снял это на видео, которое теперь покажут в рамках «Новогодней ночи на “Первом”» в качестве поздравления от актрисы.

Кстати, о космосе и звездах: на «Домашнем» вечером 31 декабря астрологи в шоу «Предсказания 2023» расскажут, каким будет наступающий год в самых разных сферах жизни.

Специальные выпуски любимых шоу

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Для самых преданных поклонников юмористического жанра создатели Comedy Club подготовили новогодний сюрприз — специальный праздничный выпуск передачи под названием «Харламов против Comedy». Звездные гости (Ольга Бузова, Анатолий Цой, Ваня Дмитриенко и многие другие) будут выполнять сложные и немного безумные задания, а ведущие, которыми в этом году стали Павел Воля и Клава Кока, — от души веселиться, глядя на них.

Новогоднее настроение зрителям подарят также шефы Константин Ивлев и Ренат Агзамов в спецвыпуске шоу «Битва шефов» на «Пятнице!». Каким бы экспертом в области кулинарии вы ни были, у прославленных поваров всегда можно подсмотреть пару-тройку хитростей, которые сделают ваш праздничный стол незабываемым.

Сами по себе зрелищные проекты НТВ «Маска» и «Шоу Аватар» в канун Нового года порадуют зрителей еще более красочными костюмами и декорациями. Кроме того, два родственных шоу объединятся в одно, чтобы подарить поклонникам максимум ярких выступлений и атмосферу наступающего праздника.

Подробное расписание новогоднего телеэфира ищите в телепрограмме.

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