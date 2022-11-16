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16 ноября 2022, фоторепортажСъемки

Клава Кока примерила образ Людмилы Гурченко на съемках

Популярная исполнительница появится в новогоднем фильме ТНТ
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Фото: ТНТ

Канал ТНТ уже приступил к подготовке к Новому году: стартовали съемки специального праздничного фильма «СамоИрония судьбы» с участием звезд канала и топовых российских исполнителей.

Как обещают создатели комедии, это будет больше, чем сиквел: знакомые сцены культового советского кино переплетутся с пародийными эпизодами из популярных современных сериалов и музыкальных хитов.

Так, например, Клава Кока в образе Людмилы Гурченко исполнит знаменитую песню «Пять минут» из комедии «Карнавальная ночь», Михаил Галустян превратится в пугающую куклу из той самой сцены «Игры в кальмара», а Хабиб спародирует Эдуарда Хиля на фоне гигантской ягоды малины.

Женя Лукашин из оригинальной «Иронии судьбы» «размножится» на 70 клонов (среди них будут Павел Воля, Андрей Гайдулян, Тимур Батрудинов и музыкальная группа Galibri и Mavik).

Также в фильме появятся Азамат Мусагалиев, Ольга Бузова, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Люся Чеботина, Денис Дорохов, Сергей Жуков, Яна Кошкина, Алсу, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева и другие.

Премьера новогодней комедии «СамоИрония судьбы» состоится на ТНТ вечером 31 декабря.

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