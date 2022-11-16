Клава Кока примерила образ Людмилы Гурченко на съемках

Канал ТНТ уже приступил к подготовке к Новому году: стартовали съемки специального праздничного фильма «СамоИрония судьбы» с участием звезд канала и топовых российских исполнителей.
Как обещают создатели комедии, это будет больше, чем сиквел: знакомые сцены культового советского кино переплетутся с пародийными эпизодами из популярных современных сериалов и музыкальных хитов.
Так, например, Клава Кока в образе Людмилы Гурченко исполнит знаменитую песню «Пять минут» из комедии «Карнавальная ночь», Михаил Галустян превратится в пугающую куклу из той самой сцены «Игры в кальмара», а Хабиб спародирует Эдуарда Хиля на фоне гигантской ягоды малины.
Женя Лукашин из оригинальной «Иронии судьбы» «размножится» на 70 клонов (среди них будут Павел Воля, Андрей Гайдулян, Тимур Батрудинов и музыкальная группа Galibri и Mavik).
Также в фильме появятся Азамат Мусагалиев, Ольга Бузова, Гарик Мартиросян, Ольга Картункова, Люся Чеботина, Денис Дорохов, Сергей Жуков, Яна Кошкина, Алсу, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева и другие.
Премьера новогодней комедии «СамоИрония судьбы» состоится на ТНТ вечером 31 декабря.