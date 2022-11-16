Клава Кока примерила образ Людмилы Гурченко на съемках

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Фото: ТНТ

Канал ТНТ уже приступил к подготовке к Новому году: стартовали съемки специального праздничного фильма «СамоИрония судьбы» с участием звезд канала и топовых российских исполнителей.

Как обещают создатели комедии, это будет больше, чем сиквел: знакомые сцены культового советского кино переплетутся с пародийными эпизодами из популярных современных сериалов и музыкальных хитов.

Женя Лукашин из оригинальной «Иронии судьбы» «размножится» на 70 клонов (среди них будут Павел Воля, Андрей Гайдулян, Тимур Батрудинов и музыкальная группа Galibri и Mavik).