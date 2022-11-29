Бузова ответила критикам ремейка «Иронии судьбы»

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Telegram-канале ответила хейтерам, которые активно критикую новогодний ремейк «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова — фильм канала ТНТ «СамоИрония судьбы» с Филиппом Киркоровым и другими российскими звездами.
«Сколько бы вы ни пытались в моем сердце разжечь ненависть, ее не будет. Ее там нет», — высказалась Бузова.
Она подчеркнула, что счастлива стать частью новогодней традиции, в рамках которой россияне смотрят «Иронию судьбы» перед началом нового года. Певица считает, что, благодаря современной пародии с участием звезд, подростки заинтересуются оригинальным фильмом Рязанова и посмотрят его.
«А может быть, после него ребята на каникулах включат не запрещенного "Гарри Поттера", а посмотрят и "Девчат" с Надеждой Румянцевой, и "Вокзал для двоих" с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко… И вообще, откроют новое кино, то кино, которое мы все с вами так любим», — резюмировала Бузова.
Напомним, ранее были опубликованы новые фото со съемок новогоднего фильма ТНТ «СамоИрония судьбы», где Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина Галю, песню «Пять минут» исполнит Клава Кока, а Филипп Киркоров в образе Ипполита заберется в душ, где также исполнит свой хит «Цвет настроения синий». Актерский состав и первые кадры вызвали широкое обсуждение в соцсетях.
Свое появление в роли Ипполита также ранее прокомментировал Филипп Киркоров.