Праздничное настроение появляется вместе с любимыми фильмами. Наступает 31 декабря, вся семья готовит традиционные оливье, тарталетки с икрой и селедку под шубой, а на фоне — выученные наизусть диалоги из «Иронии судьбы» и «Бриллиантовой руки». Это ли не счастье? Помимо классических советских комедий, в нашей подборке вы найдете отличные фильмы на любой вкус, которые украсят ваши новогодние каникулы и создадут ощущение праздника.
Рассказываем, какие российские и зарубежные новогодние фильмы можно включить в свою домашнюю кинопрограмму на зимние праздники.
Среди американских и английских новогодних фильмов, уже ставших обязательной частью наших зимних каникул, — две части комедии «Один дома», в которых Кевин Маккаллистер в исполнении Маколея Калкина два года подряд остается один на Рождество, спасается от двух бандитов и осознает, как важна семья; смешная и очаровательная романтическая комедия «Реальная любовь» с россыпью британских звезд; доброе и смешное семейное кино «Гринч — похититель Рождества» с неподражаемым Джимом Керри; уютные мелодрамы «Отпуск по обмену», «Интуиция», «Неспящие в Сиэтле», «Пока ты спал», «Семьянин». Прекрасные мультфильмы, которые понравятся и взрослым, и детям, — «Клаус», «Рождественская история», «Полярный экспресс», «Секретная служба Санта-Клауса». Также в топе лучших новогодних фильмов можно отметить «Эту замечательную жизнь», «Поменяться местами», «Чудо на 34-й улице», «Магазинчик за углом».
Уютный вечер в кругу семьи можно провести за просмотром таких российских новогодних фильмов, как «Бедная Саша» с трогательным Александром Збруевым, «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым и Надеждой Михалковой, «Невеста» с юной Юлией Пересильд. Не оставят равнодушными душевные фильмы «Со мною вот что происходит» с Гошей Куценко, «Приходи на меня посмотреть» с пронзительным дуэтом Олега Янковского и Ирины Купченко, легкая романтическая комедия «Тариф новогодний». Подарят ощущение чуда и надежды на лучшее и первые части «Елок».