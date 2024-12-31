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Топ-50 лучших новогодних фильмов: от «Иронии судьбы» до «Реальной любви»

Пришли зимние праздники, а вас не радуют запах хвои, вкус мандаринов и блеск елочной мишуры? Тогда скорее включайте лучшие новогодние фильмы всех времен из нашей подборки — и волшебное настроение обеспечено!
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Ирония судьбы, или С легким паром!
8.149299
оценок
IMDb8.1
Моя оценка
0
49299 уже оценили
СССР/1975/3 ч. 4 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер17Рецензии
Культовая советская романтическая комедия о судьбоносной встрече скромного москвича и интеллигентной петербурженки в новогоднюю ночь
2
Иван Васильевич меняет профессию
8.681773
оценки
IMDb8.2
Моя оценка
0
81773 уже оценили
СССР/1973/1 ч. 28 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер18Рецензии
Любимая советская комедия про машину времени
3
Джентльмены удачи
8.566124
оценки
IMDb8.3
Моя оценка
0
66124 уже оценили
СССР/1971/1 ч. 24 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер5Рецензии
Одна из самых популярных комедий советского кинематографа о перевоспитании рецидивистов
4
Чародеи
7.715944
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
15944 уже оценили
СССР/1982/2 ч. 40 мин./0+
3Рецензии
Популярный советский фильм-сказка о сотрудниках Научного Универсального Института Необыкновенных Услуг, где изучают магию и волшебство
5
Карнавальная ночь
7.916061
оценка
IMDb7.4
Моя оценка
0
16061 уже оценил
СССР/1956/1 ч. 18 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Классическая музыкальная комедия Эльдара Рязанова с утонченной Людмилой Гурченко
6
Операция «Ы» и другие приключения Шурика
8.669414
оценок
IMDb8.4
Моя оценка
0
69414 уже оценили
СССР/1965/1 ч. 35 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер22Рецензии
Три новеллы про веселого студента
7
Один дома
7.934891
оценка
IMDb7.7
Моя оценка
0
34891 уже оценил
США/1990/1 ч. 43 мин./0+
1Трейлер5Рецензии
Рождественская комедия об изобретательном мальчике, защищающем свой дом от грабителей
8
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
7.811415
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
11415 уже оценили
США/1992/1 ч. 59 мин./0+
1Трейлер4Рецензии
Кевин МакКалистер снова один — но уже не дома, а в Нью-Йорке, где он сталкивается со старыми знакомыми, вышедшими из тюрьмы
9
Реальная любовь
7.911387
оценок
IMDb7.6
Моя оценка
0
11387 уже оценили
США, Великобритания, Франция/2003/2 ч. 15 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер4Рецензии
Девять забавных и трогательных историй о самых разных британцах, судьбы которых переплетаются в рождественский сочельник
10
Крепкий орешек
7.920517
оценок
IMDb8.2
Моя оценка
0
20517 уже оценили
США/1988/2 ч. 13 мин./16+
1Трейлер3Рецензии
Отважный полицейский проводит Рождество, разбираясь с террористами в суперсовременном небоскребе, – зрелищный боевик с Брюсом Уиллисом
11
Рождественская история
7.44895
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
4895 уже оценили
США/2009/1 ч. 36 мин./0+
1Трейлер8Рецензии
Экранизация знаменитого святочного рассказа Диккенса об алчном и ворчливом Скрудже, который встретился с духами Рождества и посмотрел на свою жизнь другими глазами
12
Интуиция
7.72934
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
2934 уже оценили
США/2001/1 ч. 27 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Зимняя сказка о мужчине и женщине, решивших проверить судьбу в пору предновогодних чудес
13
Эта замечательная жизнь
82808
оценок
IMDb8.6
Моя оценка
0
2808 уже оценили
США/1946/2 ч. 10 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер4Рецензии
Самый популярный рождественский фильм в США о мужчине, который оказывается в реальности, где его не существует
14
Чудо на 34-й улице
7.6541
оценка
IMDb7.9
Моя оценка
0
541 уже оценил
США/1947/1 ч. 36 мин.
1Трейлер
Отличная рождественская картина для всей семьи
15
Чудо на 34-й улице
7.2138
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
138 уже оценили
США/1994/1 ч. 54 мин./12+
1Трейлер
Ремейк классической рождественской сказки 1947 года
16
Тариф Новогодний
7.27531
оценка
IMDb6.1
Моя оценка
0
7531 уже оценил
Россия/2008/1 ч. 23 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер5Рецензии
В канун Нового года Андрей получает от неизвестной женщины любопытный подарок. Мистическая история любви, родившейся в новогоднюю ночь
17
Зима в Простоквашино
8.518874
оценки
IMDb8.3
Моя оценка
0
18874 уже оценили
СССР/1984/15 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Дядя Федор с папой решили встретить Новый год в Простоквашино и проведать своих давних друзей — Шарика с Матроскиным
18
Падал прошлогодний снег
8.418401
оценка
IMDb8.3
Моя оценка
0
18401 уже оценил
СССР/1983/20 мин./0+
2Рецензии
Пластилиновый шедевр Александра Татарского о мужичке, отправившемся в канун Нового Года на поиски елки
19
Гринч — похититель Рождества
6.64347
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
4347 уже оценили
США, Германия/2000/1 ч. 44 мин./0+
1Трейлер2Рецензии
Рождественская сказка с Джимом Керри в роли зеленого Гринча, который очень не любил Рождество и однажды решил украсть его у остальных
20
Гринч
7.3533
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
533 уже оценили
США, Китай, Франция, Япония/2018/1 ч. 30 мин./6+
4Трейлеры2Рецензии
Анимационный фильм о зеленом Гринче, который решил украсть Новый Год
21
Снежная королева
7.77069
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
7069 уже оценили
СССР/1966/1 ч. 25 мин./6+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Необыкновенное путешествие скромной и не по годам умной девочки Герды, которая разыскивает своего друга Кая
22
Отпуск по обмену
7.611657
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
11657 уже оценили
США/2006/2 ч. 18 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Романтическая комедия о том, как полезно иногда бывает сменить обстановку
23
Зигзаг удачи
7.64089
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
4089 уже оценили
СССР/1968/1 ч. 28 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Счастливый случай становится причиной для череды разнообразных недоразумений в рабочем коллективе фотоателье
24
Елки
6.912432
оценки
IMDb6.2
Моя оценка
0
12432 уже оценили
Россия/2010/1 ч. 30 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер6Рецензии
Несколько новелл о героях из разных городов России, оказавшихся в непростой ситуации, выйти из которой им поможет только чудо
25
Елки 2
6.810557
оценок
IMDb6.2
Моя оценка
0
10557 уже оценили
Россия/2011/1 ч. 36 мин./12+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер7Рецензии
История о девочке и мальчике из интерната получила продолжение
26
Елки 3
6.713711
оценок
IMDb5.3
Моя оценка
0
13711 уже оценили
Россия/2013/1 ч. 40 мин./6+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры32Рецензии
Третья история невероятных сплетений судеб, которые случаются под Новый год
27
Новогодние приключения Маши и Вити
7.56272
оценки
IMDb6.9
Моя оценка
0
6272 уже оценили
СССР/1975/1 ч. 11 мин./0+
Смотреть за 1 р.
4Рецензии
Советская новогодняя сказка о приключениях двух друзей
28
Морозко
7.915830
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
15830 уже оценили
СССР/1965/1 ч. 24 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер3Рецензии
Классическая советская сказка от мастера жанра Александра Роу
29
Санта Клаус
6.91511
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
1511 уже оценили
США/1994/1 ч. 33 мин./0+
1Трейлер
Продавец игрушек случайно оказывается на Северном полюсе и должен временно исполнять обязанности Санты
30
Семьянин
7.73324
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
3324 уже оценили
США/2000/2 ч. 5 мин./16+
1Трейлер1Рецензия
Преуспевающий бизнесмен на один день обзаводится семьей и понимает, что жена и дети ему дороже карьеры
31
Пока ты спал
7.72772
оценки
IMDb6.8
Моя оценка
0
2772 уже оценили
США/1995/1 ч. 43 мин./12+
1Трейлер1Рецензия
Молодая девушка спасает мужчину своей мечты, тот впадает в кому, а его семья принимает ее за его невесту
32
Неспящие в Сиэтле
7.83651
оценка
IMDb6.8
Моя оценка
0
3651 уже оценил
США/1993/1 ч. 45 мин./0+
1Трейлер
Судьбы двух людей пересекаются в большом городе. Они никогда не встречались, но уверены, что созданы друг для друга
33
Приходи на меня посмотреть
7.87155
оценок
IMDb7.2
Моя оценка
0
7155 уже оценили
Россия/2000/1 ч. 41 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер8Рецензии
Одинокая женщина бальзаковского возраста пытается осуществить последние желания своей больной матери
34
Магазинчик за углом
6.9240
оценок
IMDb8.0
Моя оценка
0
240 уже оценили
США/1940/1 ч. 39 мин./0+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Романтическая комедия Эрнста Любича о двух сотрудниках магазина подарков, которые враждуют в жизни, но влюблены друг в друга в анонимной переписке
35
Клаус
8.4171
оценка
IMDb8.2
Моя оценка
0
171 уже оценил
Испания, Великобритания/2019/1 ч. 36 мин.
1Трейлер
Рождественский мультфильм об избалованном сыне владельца почтовой империи, которого отправляют работать почтальоном на ледяной остров с враждующими жителями
36
Поменяться местами
7.71018
оценок
IMDb7.5
Моя оценка
0
1018 уже оценили
США/1983/1 ч. 56 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Успешный бизнесмен и уличный мошенник меняются местами в комедии с Эдди Мерфи и Дэном Эйкройдом
37
Со мною вот что происходит
6.9431
оценка
IMDb7.4
Моя оценка
0
431 уже оценил
Россия/2012/1 ч. 12 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер7Рецензии
Гоша Куценко в камерной комедии про поиски новогоднего счастья
38
Подарок на Рождество
6.6711
оценок
IMDb5.7
Моя оценка
0
711 уже оценили
США/1996/1 ч. 29 мин./0+
1Трейлер
Отец-трудоголик должен любой ценой отыскать желанный подарок для своего сына, надеясь не разочаровать его хотя бы в Рождество
39
Сирота казанская
7.51138
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
1138 уже оценили
Россия/1997/1 ч. 22 мин.
Смотреть бесплатно
1Рецензия
Новогодняя комедия о семейных ценностях от Владимира Машкова
40
Новая рождественская сказка
6.6714
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
714 уже оценили
США/1988/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Современная интерпретация поучительной «сказки» Диккенса
41
Вечера на хуторе близ Диканьки
7.912573
оценки
IMDb7.5
Моя оценка
0
12573 уже оценили
СССР/1961/1 ч. 6 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Могучий кузнец Вакула бросает вызов нечистой силе в веселую рождественскую ночь – комедийная мелодрама, снятая по повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»
42
Плохой Санта
6.91923
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
1923 уже оценили
США, Германия/2003/1 ч. 31 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер2Рецензии
Пьяница и любитель женщин ежегодно грабит магазины в костюме Санта-Клауса
43
Любите Куперов
6.2415
оценок
IMDb5.8
Моя оценка
0
415 уже оценили
США/2015/1 ч. 47 мин./16+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры1Рецензия
Феерическая рождественская комедия о том, что бывает, когда на праздник собираются представители четырех поколений одной большой семьи
44
Эльф
6.2804
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
804 уже оценили
США, Германия/2003/1 ч. 37 мин.
1Трейлер1Рецензия
Трогательная рождественская история о сироте, который рос среди эльфов на Северном полюсе и вернулся в Нью-Йорк, чтобы отыскать своего родного отца
45
Секретная служба Санта-Клауса
7.21144
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
1144 уже оценили
США, Великобритания/2011/1 ч. 37 мин./6+
2Трейлеры1Рецензия
Математически и географически просчитанная операция по доставке подарков в Рождество дает сбой
46
Ноэль
6.9700
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
700 уже оценили
США, Канада/2004/1 ч. 36 мин./12+
1Трейлер1Рецензия
Фильм о том, что в Рождество происходят настоящие чудеса
47
Привет семье!
6.8216
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
216 уже оценили
США/2005/1 ч. 43 мин./18+
1Трейлер2Рецензии
Эксцентричная семейка Стоунов, которая отличается «редкостным единением и взаимопониманием», собирается вместе в канун Рождества
48
Невеста
7.4246
оценок
IMDb6.4
Моя оценка
0
246 уже оценили
Россия/2006/1 ч. 14 мин./12+
Романтичная девушка Оля видит своего суженого в зеркале и отправляется на его поиски
49
Президент и его внучка
6.9584
оценки
IMDb5.7
Моя оценка
0
584 уже оценили
Россия/1999/1 ч. 41 мин./0+
Смотреть бесплатно
Новогодняя сказка Тиграна Кеосаяна о сестрах, которые находят друг друга
50
Бедная Саша
7.23778
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
3778 уже оценили
Россия/1997/1 ч. 35 мин./0+
1Трейлер1Рецензия
Честный вор попадает в ловушку изобретательной школьницы, которая хочет вернуть внимание своей мамы, погрязшей в работе

Список лучших новогодних фильмов

Праздничное настроение появляется вместе с любимыми фильмами. Наступает 31 декабря, вся семья готовит традиционные оливье, тарталетки с икрой и селедку под шубой, а на фоне — выученные наизусть диалоги из «Иронии судьбы» и «Бриллиантовой руки». Это ли не счастье? Помимо классических советских комедий, в нашей подборке вы найдете отличные фильмы на любой вкус, которые украсят ваши новогодние каникулы и создадут ощущение праздника.

 

Вопросы и ответы

Рассказываем, какие российские и зарубежные новогодние фильмы можно включить в свою домашнюю кинопрограмму на зимние праздники.

 

Какие зарубежные новогодние фильмы стоит посмотреть?

Среди американских и английских новогодних фильмов, уже ставших обязательной частью наших зимних каникул, — две части комедии «Один дома», в которых Кевин Маккаллистер в исполнении Маколея Калкина два года подряд остается один на Рождество, спасается от двух бандитов и осознает, как важна семья; смешная и очаровательная романтическая комедия «Реальная любовь» с россыпью британских звезд; доброе и смешное семейное кино «Гринч — похититель Рождества» с неподражаемым Джимом Керри; уютные мелодрамы «Отпуск по обмену», «Интуиция», «Неспящие в Сиэтле», «Пока ты спал», «Семьянин». Прекрасные мультфильмы, которые понравятся и взрослым, и детям, — «Клаус», «Рождественская история», «Полярный экспресс», «Секретная служба Санта-Клауса». Также в топе лучших новогодних фильмов можно отметить «Эту замечательную жизнь», «Поменяться местами», «Чудо на 34-й улице», «Магазинчик за углом».

 

Какие есть хорошие российские новогодние фильмы?

Уютный вечер в кругу семьи можно провести за просмотром таких российских новогодних фильмов, как «Бедная Саша» с трогательным Александром Збруевым, «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым и Надеждой Михалковой, «Невеста» с юной Юлией Пересильд. Не оставят равнодушными душевные фильмы «Со мною вот что происходит» с Гошей Куценко, «Приходи на меня посмотреть» с пронзительным дуэтом Олега Янковского и Ирины Купченко, легкая романтическая комедия «Тариф новогодний». Подарят ощущение чуда и надежды на лучшее и первые части «Елок».

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