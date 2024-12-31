31 Пока ты спал 7.7 2772

оценки IMDb6.8 Моя оценка 0 2772 уже оценили США / 1995 / 1 ч. 43 мин. / 12+ мелодрама комедия Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Молодая девушка спасает мужчину своей мечты, тот впадает в кому, а его семья принимает ее за его невесту

32 Неспящие в Сиэтле 7.8 3651

оценка IMDb6.8 Моя оценка 0 3651 уже оценил США / 1993 / 1 ч. 45 мин. / 0+ драма мелодрама комедия Хочу посмотреть 1 Трейлер Судьбы двух людей пересекаются в большом городе. Они никогда не встречались, но уверены, что созданы друг для друга

35 Клаус 8.4 171

оценка IMDb8.2 Моя оценка 0 171 уже оценил Испания, Великобритания / 2019 / 1 ч. 36 мин. комедия мультфильмы приключения семейный Хочу посмотреть 1 Трейлер Рождественский мультфильм об избалованном сыне владельца почтовой империи, которого отправляют работать почтальоном на ледяной остров с враждующими жителями

36 Поменяться местами 7.7 1018

оценок IMDb7.5 Моя оценка 0 1018 уже оценили США / 1983 / 1 ч. 56 мин. / 16+ комедия Смотреть за 1 р. Хочу посмотреть 1 Трейлер Успешный бизнесмен и уличный мошенник меняются местами в комедии с Эдди Мерфи и Дэном Эйкройдом

38 Подарок на Рождество 6.6 711

оценок IMDb5.7 Моя оценка 0 711 уже оценили США / 1996 / 1 ч. 29 мин. / 0+ комедия боевик приключения семейный Хочу посмотреть 1 Трейлер Отец-трудоголик должен любой ценой отыскать желанный подарок для своего сына, надеясь не разочаровать его хотя бы в Рождество

39 Сирота казанская 7.5 1138

оценок IMDb6.9 Моя оценка 0 1138 уже оценили Россия / 1997 / 1 ч. 22 мин. мелодрама комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Рецензия Новогодняя комедия о семейных ценностях от Владимира Машкова

44 Эльф 6.2 804

оценки IMDb7.1 Моя оценка 0 804 уже оценили США, Германия / 2003 / 1 ч. 37 мин. мелодрама комедия семейный фэнтези Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Трогательная рождественская история о сироте, который рос среди эльфов на Северном полюсе и вернулся в Нью-Йорк, чтобы отыскать своего родного отца

46 Ноэль 6.9 700

оценок IMDb6.1 Моя оценка 0 700 уже оценили США, Канада / 2004 / 1 ч. 36 мин. / 12+ драма мелодрама Хочу посмотреть 1 Трейлер 1 Рецензия Фильм о том, что в Рождество происходят настоящие чудеса

47 Привет семье! 6.8 216

оценок IMDb6.3 Моя оценка 0 216 уже оценили США / 2005 / 1 ч. 43 мин. / 18+ драма мелодрама комедия Хочу посмотреть 1 Трейлер 2 Рецензии Эксцентричная семейка Стоунов, которая отличается «редкостным единением и взаимопониманием», собирается вместе в канун Рождества

48 Невеста 7.4 246

оценок IMDb6.4 Моя оценка 0 246 уже оценили Россия / 2006 / 1 ч. 14 мин. / 12+ драма мелодрама Хочу посмотреть Романтичная девушка Оля видит своего суженого в зеркале и отправляется на его поиски

49 Президент и его внучка 6.9 584

оценки IMDb5.7 Моя оценка 0 584 уже оценили Россия / 1999 / 1 ч. 41 мин. / 0+ комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Новогодняя сказка Тиграна Кеосаяна о сестрах, которые находят друг друга