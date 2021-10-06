Звезды в космосе: как Пересильд отправили на съемки на МКС

Первые в истории
5 октября 2021 года впервые в истории на Международную космическую станцию для съемок фильма в космосе отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» со съемочной группой проекта «Вызов» состоялся в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур. Основной экипаж состоит из космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Прямую трансляцию события провели «Первый канал» и «Роскосмос».
Асмус, Петров и другие звезды на запуске ракеты с Пересильд
Чтобы проводить киноэкипаж, на космодром Байконур прибыли звезды — коллеги кинематографистов: Владимир Машков, Александр Петров со Стасей Милославской, Кристина Асмус, Алексей Учитель, Александр Самойленко, Игорь Угольников. Команда «Вечернего Урганта» вместе с Иваном Ургантом также отправилась в степь для съемок специального выпуска, посвященного полету Пересильд и Шипенко. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст под руку проводил актрису к ракете, дочери артистки Анна и Мария также присутствовали на запуске.
Многочисленные друзья и коллеги, которые не смогли лично присутствовать на событии, пожелали Пересильд удачного полета в соцсетях, отдельное обращение для актрисы записала ранее Алла Пугачева.
«Мне все еще кажется, что я сплю»
Позже Юлия Пересильд и Клим Шипенко прибыли на МКС и рассказали о своих первых впечатлениях. Их цитирует «Лента.Ру»:
Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю.
Шипенко согласился с ней и признался, что находится в шоке. «Осознание того, где мы находимся, я думаю, придет со временем», — отметил режиссер.
О чем будет первый фильм, снятый в космосе
Фильм под рабочим названием «Вызов» — это космическая драма режиссера Клима Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Текст»).
В центре сюжета — первоклассный врач-кардиохирург Женя, которой предстоит отправиться в космос и в условиях невесомости сделать операцию на сердце космонавту Иванову, чтобы спасти его.
Продюсеры киноленты – Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Сергей Титинков, Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст.
Пересильд и Шипенко проведут в космосе на съемках 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».