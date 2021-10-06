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6 октября 2021, статьяСъемки

Звезды в космосе: как Пересильд отправили на съемки на МКС

Вместе с режиссером Климом Шипенко актриса будет работать над фильмом «Вызов»
Клим Шипенко, Юлия Пересильд и Антон Шкаплеров

Первые в истории

5 октября 2021 года впервые в истории на Международную космическую станцию для съемок фильма в космосе отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» со съемочной группой проекта «Вызов» состоялся в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур. Основной экипаж состоит из космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Прямую трансляцию события провели «Первый канал» и «Роскосмос».

Во время загрузки произошла ошибка.

Асмус, Петров и другие звезды на запуске ракеты с Пересильд

Чтобы проводить киноэкипаж, на космодром Байконур прибыли звезды — коллеги кинематографистов: Владимир Машков, Александр Петров со Стасей Милославской, Кристина АсмусАлексей Учитель, Александр Самойленко, Игорь Угольников. Команда «Вечернего Урганта» вместе с Иваном Ургантом также отправилась в степь для съемок специального выпуска, посвященного полету Пересильд и Шипенко. Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст под руку проводил актрису к ракете, дочери артистки Анна и Мария также присутствовали на запуске.

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Многочисленные друзья и коллеги, которые не смогли лично присутствовать на событии, пожелали Пересильд удачного полета в соцсетях, отдельное обращение для актрисы записала ранее Алла Пугачева.

«Мне все еще кажется, что я сплю»

Позже Юлия Пересильд и Клим Шипенко прибыли на МКС и рассказали о своих первых впечатлениях. Их цитирует «Лента.Ру»:

Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС давно. Сейчас будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю.
Юлия Пересильд

Шипенко согласился с ней и признался, что находится в шоке. «Осознание того, где мы находимся, я думаю, придет со временем», — отметил режиссер.

О чем будет первый фильм, снятый в космосе

Фильм под рабочим названием «Вызов» — это космическая драма режиссера Клима Шипенко («Холоп», «Салют-7», «Текст»).

В центре сюжета — первоклассный врач-кардиохирург Женя, которой предстоит отправиться в космос и в условиях невесомости сделать операцию на сердце космонавту Иванову, чтобы спасти его.

5.4
Вызов. Первые в космосе
2021/Россия6+реалити-шоудокументальное
Моя оценка

Продюсеры киноленты – Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Сергей Титинков, Дмитрий Рогозин, Константин Эрнст. 

Пересильд и Шипенко проведут в космосе на съемках 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18».

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