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23 ноября 2022, фоторепортажСъемки

Галя и Ипполит: Бузова и Киркоров снялись в «СамоИронии судьбы»

Звезды появятся в новогодней комедии канала ТНТ в узнаваемых образах из советского фильма
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Фото: ТНТ

К актерскому составу новогоднего фильма ТНТ «СамоИрония судьбы» присоединились Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Сообщается, что Киркоров появится в образе Ипполита и исполнит свой хит «Цвет настроения синий», стоя в ванне под душем с горяченькой, а Бузова сыграет невесту Жени Лукашина Галю.

Как ранее обещали создатели комедии, это будет больше, чем сиквел: знакомые сцены культового советского кино переплетутся с пародийными эпизодами из популярных современных сериалов и музыкальных хитов.

Так, помимо Клавы Коки в образе Людмилы Гурченко исполняющей знаменитую песню «Пять минут» из «Карнавальной ночи», на новых кадрах можно увидеть сцены из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в новом прочтении: Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев примерят образы Шурика и Ивана Грозного, Павел Воля сыграет шведского посла, а Гарик Мартиросян — обокраденного Шпака.

Кроме того, «клонами», судя по кадрам, обзаведется не только Лукашин, но и Галя, а Надю сыграет Ольга Картункова.

Также в фильме появятся Люся Чеботина, Сергей ЖуковЯна КошкинаАлсуОльга СерябкинаМарина ФедункивАнна ХилькевичМарина КравецЛяйсан Утяшева и другие.

Премьера новогодней комедии «СамоИрония судьбы» состоится на ТНТ вечером 31 декабря.

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