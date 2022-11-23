Галя и Ипполит: Бузова и Киркоров снялись в «СамоИронии судьбы»

К актерскому составу новогоднего фильма ТНТ «СамоИрония судьбы» присоединились Филипп Киркоров и Ольга Бузова.
Сообщается, что Киркоров появится в образе Ипполита и исполнит свой хит «Цвет настроения синий», стоя в ванне под душем с горяченькой, а Бузова сыграет невесту Жени Лукашина Галю.
Как ранее обещали создатели комедии, это будет больше, чем сиквел: знакомые сцены культового советского кино переплетутся с пародийными эпизодами из популярных современных сериалов и музыкальных хитов.
Так, помимо Клавы Коки в образе Людмилы Гурченко исполняющей знаменитую песню «Пять минут» из «Карнавальной ночи», на новых кадрах можно увидеть сцены из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в новом прочтении: Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев примерят образы Шурика и Ивана Грозного, Павел Воля сыграет шведского посла, а Гарик Мартиросян — обокраденного Шпака.
Кроме того, «клонами», судя по кадрам, обзаведется не только Лукашин, но и Галя, а Надю сыграет Ольга Картункова.
Также в фильме появятся Люся Чеботина, Сергей Жуков, Яна Кошкина, Алсу, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева и другие.
Премьера новогодней комедии «СамоИрония судьбы» состоится на ТНТ вечером 31 декабря.