Галя и Ипполит: Бузова и Киркоров снялись в «СамоИронии судьбы»

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Фото: ТНТ

К актерскому составу новогоднего фильма ТНТ «СамоИрония судьбы» присоединились Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Сообщается, что Киркоров появится в образе Ипполита и исполнит свой хит «Цвет настроения синий», стоя в ванне под душем с горяченькой, а Бузова сыграет невесту Жени Лукашина Галю.

Как ранее обещали создатели комедии, это будет больше, чем сиквел: знакомые сцены культового советского кино переплетутся с пародийными эпизодами из популярных современных сериалов и музыкальных хитов.

Кроме того, «клонами», судя по кадрам, обзаведется не только Лукашин, но и Галя, а Надю сыграет Ольга Картункова.