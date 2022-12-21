Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»

Опубликованы первые фото со съемок традиционного праздничного концерта «Новогодний голубой огонек 2023», который стартует в эфире телеканала «Россия 1» сразу после обращения президента.

Кроме того, в этом году почетными гостями «Огонька» станут Герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции.