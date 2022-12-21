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21 декабря 2022, фоторепортажСъемки

Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»

Популярные артисты приняли участие в съемках новогоднего концерта для «России 1»
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фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Опубликованы первые фото со съемок традиционного праздничного концерта «Новогодний голубой огонек 2023», который стартует в эфире телеканала «Россия 1» сразу после обращения президента.

Как сообщается, в праздничной программе примут участие популярные артисты и любимые звезды телевидения: Николай Басков, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, ShamanЛев ЛещенкоЛариса ДолинаСтас Михайлов, Дмитрий Харатьян, ВалерияЕкатерина Гусева, Елена ВаенгаАлсу, Гоша Куценко, Пелагея, Алексей Воробьев, Эмин Агаларов и многие другие. Артисты исполнят не стареющие и всегда актуальные произведения отечественной эстрады и песни из любимых кинофильмов. 

Также телезрителей с Новым 2023 годом поздравят звездные гости, известные артисты и телеведущие: Карен Шахназаров, Евгений Миронов, Дарья Златопольская, Александр Акопов, Николай Цискаридзе, Евгений Петросян, Борис Корчевников, Владимир Маркони, военные корреспонденты телеканала «Россия 1» Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачев, ведущие программ «Вести» и «Утро России», учителя, врачи и многие другие.

Кроме того, в этом году почетными гостями «Огонька» станут Герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции.

Смотрите фоторепортажи со съемок других праздничных передач:

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Все звезды на съемках «Песни года 2022»

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