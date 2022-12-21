Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»

Опубликованы первые фото со съемок традиционного праздничного концерта «Новогодний голубой огонек 2023», который стартует в эфире телеканала «Россия 1» сразу после обращения президента.
Как сообщается, в праздничной программе примут участие популярные артисты и любимые звезды телевидения: Николай Басков, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Shaman, Лев Лещенко, Лариса Долина, Стас Михайлов, Дмитрий Харатьян, Валерия, Екатерина Гусева, Елена Ваенга, Алсу, Гоша Куценко, Пелагея, Алексей Воробьев, Эмин Агаларов и многие другие. Артисты исполнят не стареющие и всегда актуальные произведения отечественной эстрады и песни из любимых кинофильмов.
Также телезрителей с Новым 2023 годом поздравят звездные гости, известные артисты и телеведущие: Карен Шахназаров, Евгений Миронов, Дарья Златопольская, Александр Акопов, Николай Цискаридзе, Евгений Петросян, Борис Корчевников, Владимир Маркони, военные корреспонденты телеканала «Россия 1» Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачев, ведущие программ «Вести» и «Утро России», учителя, врачи и многие другие.
Кроме того, в этом году почетными гостями «Огонька» станут Герои России, прибывшие с передовой специальной военной операции.