Алсу вернется к образу 24-летней давности в новогоднем фильме

Алсу присоединилась к актерскому составу новогоднего фильма ТНТ « СамоИрония судьбы » и повторила образ из прославившего ее клипа на песню «Зимний сон», вышедшего в 1999 году. 39-летняя певица вновь облачилась в тот самый белый свитер крупной вязки и уютно устроилась у батареи с мягкой игрушкой.

Однако сцена из фильма не станет просто ремейком клипа: по задумке сценаристов, в него добавятся мотивы из всеми любимого новогоднего фильма «Один дома». Роль незадачливого грабителя, пытающегося проникнуть в дом накануне праздника, но постоянно натыкающегося на хитроумные ловушки, исполнит Тимур Батрутдинов.