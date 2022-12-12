Алсу вернется к образу 24-летней давности в новогоднем фильме

Алсу присоединилась к актерскому составу новогоднего фильма ТНТ «СамоИрония судьбы» и повторила образ из прославившего ее клипа на песню «Зимний сон», вышедшего в 1999 году. 39-летняя певица вновь облачилась в тот самый белый свитер крупной вязки и уютно устроилась у батареи с мягкой игрушкой.
Однако сцена из фильма не станет просто ремейком клипа: по задумке сценаристов, в него добавятся мотивы из всеми любимого новогоднего фильма «Один дома». Роль незадачливого грабителя, пытающегося проникнуть в дом накануне праздника, но постоянно натыкающегося на хитроумные ловушки, исполнит Тимур Батрутдинов.
Напомним, фильм «СамоИрония судьбы» выйдет на ТНТ в новогоднюю ночь. Знакомые сцены культового советского кино в нем переплетутся с пародийными эпизодами из популярных современных сериалов и музыкальных хитов. Так, известно, что Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина Галю, песню «Пять минут» исполнит Клава Кока, а Филипп Киркоров в образе Ипполита заберется в душ, где также исполнит свой хит «Цвет настроения синий».
Также в фильме появятся Люся Чеботина, Сергей Жуков, Яна Кошкина, Ольга Серябкина, Марина Федункив, Анна Хилькевич, Марина Кравец, Ляйсан Утяшева и другие.