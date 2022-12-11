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11 декабря 2022, фоторепортажСъемки

Бузова, Shaman, Билан: звезды на съемке новогоднего шоу «Муз-ТВ»

Главные звезды канала приняли участие в записи праздничной программы, которую покажут в новогоднюю ночь. Как это было — в фоторепортаже Кино Mail.ru
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36
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36
фотографий

В одном из московских клубов состоялась съемка концерта «Танцы! Елка! Муз-ТВ!», который, по традиции, выйдет на телеканале в новогоднюю ночь сразу после боя курантов.

В записи приняли участие 50 ярких артистов, исполнивших самые громкие хиты уходящего года, в их числе: Ольга Бузова, Николай Басков, Shaman, Дима Билан, Александр Ревва, Владимир Пресняков-мл., Елка, Хабиб, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Mia Boyka, Ольга Серябкина, Юлианна Караулова, Анна Седокова, Анита Цой, Валя Карнавал и многие другие.

Ведущими новогоднего шоу стали Дмитрий Красилов, Анжелика Пушнова, Константин Анисимов и Настя Негода.

В праздничном эфире помимо выступлений зрители также увидят эксклюзивные поздравления артистов в специально созданной атмосферной локации.

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