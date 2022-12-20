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20 декабря 2022, новость

Клава Кока стала ведущей новогоднего Comedy Club

Певица сообщила в соцсетях, что будет вести специальный выпуск вместе с Павлом Волей
Клава Кока

Певица Клава Кока сообщила в соцсетях, что выступит ведущей новогоднего выпуска шоу Comedy Club.

Артистка опубликовала фото, на котором показала кадр нового эпизода. Она будет вести передачу вместе с Павлом Волей. «Угадайте, кто ведущий новогоднего Comedy Club», — подписала снимок Кока.

Напомним, ранее Клава Кока вместе с другими востребованными исполнителями приняла участие в съемках ежегодного концерта «Песня года 2022», запись которого выйдет в эфир в первые дни нового года.

Также в новогоднюю ночь Клаву Коку можно будет увидеть в праздничном телефильме ТНТ «СамоИрония судьбы!», где певица примерит образ Людмилы Гурченко и исполнит знаменитую песню «Пять минут» из комедии «Карнавальная ночь».

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