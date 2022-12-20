Клава Кока стала ведущей новогоднего Comedy Club

Клава Кока

Певица Клава Кока сообщила в соцсетях, что выступит ведущей новогоднего выпуска шоу Comedy Club.

Артистка опубликовала фото, на котором показала кадр нового эпизода. Она будет вести передачу вместе с Павлом Волей. «Угадайте, кто ведущий новогоднего Comedy Club», — подписала снимок Кока.

Напомним, ранее Клава Кока вместе с другими востребованными исполнителями приняла участие в съемках ежегодного концерта «Песня года 2022», запись которого выйдет в эфир в первые дни нового года.