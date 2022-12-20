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20 декабря 2022, фоторепортажСъемки

Киркоров, Билан и другие на съемке новогоднего шоу «Первого» в стиле 2000-х

Стало известно, что ждет зрителей канала в праздничную ночь
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Фото: пресс-служба «Первого канала»

Стали известны подробности того, под выступления каких звезд зрители «Первого канала» проводят уходящий год и встретят наступающий.

В этом году ставшая уже традиционной музыкальная ретроспектива будет посвящена 2000-м (напомним, в 2021-м в новогоднюю ночь на «Первом» звучали хиты девяностых), а сама праздничная программа 2022 будет называться «Двадцать лет спустя».

В шоу будет исполнено более 50 хитов нулевых, прошедших проверку временем. Многие из них, к слову, непосредственно связаны с «Первым каналом», который двадцать лет назад экспериментировал с музыкальными форматами и искал таланты по всей стране. Именно тогда, в 2002 году, в эфире состоялась премьера реалити-шоу «Фабрика звезд». В шоу «Двадцать лет спустя» со своими хитами выступят ее выпускники: Полина Гагарина, группы «Фабрика» и «Корни».

Многие популярные песни того времени неизменно ассоциируются с фильмами и сериалами, в которых они звучали, и режиссеры новогоднего шоу подчеркнули эту связь в музыкальных номерах для песен «Ночной дозор» группы «Uma2rman» и «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой, полюбившейся зрителям благодаря телехиту «Не родись красивой».

Также в новогоднюю ночь на «Первом» прозвучат песни Димы БиланаГригория Лепса, Лолиты, МакSим, Глюк'Ozы, ВалерииЛеонида Агутина, Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова, Игоря Николаева, Игоря Крутого, Олега Газманова, Елены Ваенги, Владимира Преснякова-мл., Дмитрия Маликова, Маши Распутиной,  групп «Иванушки International», «Руки вверх!», «Дискотека Авария», «Город 312», «Гости из будущего» и многих других.

Помимо любимых артистов, праздничную атмосферу в эфире будут создавать: Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин, Анна Щербакова, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев и другие.

Шоу «Двадцать лет спустя» стартует в эфире «Первого» 31 декабря в 22.22.

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