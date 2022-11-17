Россиянам раскрыли судьбу новогодних телешоу

Николай Басков, Наталья Медведева, Мария Ситтель и Андрей Малахов

Заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев раскрыл судьбу новогодних телешоу. По его словам, все российское телевидение, включая канал «Россия», обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на все изменения, которые в этом году сконцентрировались и в стране, и в мире (...), новогоднее настроение мы создадим всеми доступными нам способами во всех доступных нам средах», — заверил замгендиректора ВГТРК.

Как уточнил Нечаев, сетка вещания в новогодние праздники пока формируется. Он также пообещал, что «все эмоции, которые зрители большого российского телевидения привыкли получать в Новый год, безусловно, получат».

«Все будет хорошо с новогодним настроением. Огоньки в сердцах зажгутся», — заключил Нечаев.