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17 ноября 2022, новость

Россиянам раскрыли судьбу новогодних телешоу

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что новогодние программы могут исчезнуть из эфира российских телеканалов
Николай Басков, Наталья Медведева, Мария Ситтель и Андрей Малахов

Заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев раскрыл судьбу новогодних телешоу. По его словам, все российское телевидение, включая канал «Россия», обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники. Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на все изменения, которые в этом году сконцентрировались и в стране, и в мире (...), новогоднее настроение мы создадим всеми доступными нам способами во всех доступных нам средах», — заверил замгендиректора ВГТРК.

Как уточнил Нечаев, сетка вещания в новогодние праздники пока формируется. Он также пообещал, что «все эмоции, которые зрители большого российского телевидения привыкли получать в Новый год, безусловно, получат».

«Все будет хорошо с новогодним настроением. Огоньки в сердцах зажгутся», — заключил Нечаев.

Ранее в СМИ стала распространяться информация о том, что новогодние шоу, в том числе программа «Голубой огонек», могут исчезнуть из эфира российских телеканалов. Поводом стало заявление певца Льва Лещенко о том, что его пока не приглашали на съемки «Голубого огонька». Однако позднее артист сообщил, что никаких намеков на отмену новогодних шоу в его словах не было.

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