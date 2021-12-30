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30 декабря 2021, фоторепортажСъемки

Орбакайте с дочкой, Крид, Билан: все звезды на «Голубом огоньке»

Артисты приняли участие в съемках яркого новогоднего шоу
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По давно сложившейся традиции первые часы Нового года российские телезрители проведут в компании главных звезд телевидения и шоу-бизнеса: телеканал «Россия 1» покажет «Новогодний голубой огонек», который в этом году отмечает 60-летие.

Новогодний парад звезд

Вечер начнет «Новогодний парад звезд» — шоу юмористических номеров от популярных артистов, которое откроют Николай Басков и Андрей Малахов. Нонна Гришаева и Елена Воробей устроят елочный баттл: какая елка лучше — искусственная или настоящая? Первый праздничный тост произнесут два джигита — Юрий Гальцев и Евгений Петросян, а в коротких юмористических куплетах Николай Басков и Станислав Дужников напомнят россиянам о главных событиях уходящего года. «Новые русские бабки» продолжат осваивать модные тренды и отправятся прямо в космос.

Зрителей ждут также традиционный новогодний выпуск программы «Спокойной ночи, малыши!» с Николаем Басковым в образе Степашки, Еленой Воробей в роли Каркуши и дядей Тигром Николаем Валуевым, песня в исполнении полицейских Юрия Гальцева и Дмитрия Дюжева, а также сценка о ярых антипрививочниках – Бабе Яге (Елена Степаненко), Кощее Бессмертном (Геннадий Ветров) и Иванушке-Дурачке (Александр Олешко), разболевшихся прямо в праздник.

Голубой огонек

В «Новогоднем голубом огоньке 2022» прозвучат как отечественные песни, которые знают и любят все, так и зарубежные хиты, под которые можно праздновать всю ночь. Откроет шоу традиционный номер от брутального квартета Валерия Меладзе, Леонида Агутина, Димы Билана и Сергея Лазарева. Аида Гарифуллина и Филипп Киркоров исполнят номер из бродвейского мюзикла «Призрак оперы». 

В этом году на сцену «Голубого огонька» выйдут дебютанты – Мари Краймбрери, Клава Кока и многие другие. Также в шоу примут участие Игорь Верник и Наталия Медведева, Егор Крид, Алсу, Глюк'Oza, Николай Цискаридзе и Аглая Шиловская, Валерия, Александр Ревва, Юлианна Караулова, Вера Брежнева, Альбина Джанабаева, Ани Лорак, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Ирина Пегова и многие другие артисты.

Кроме того, Филипп Киркоров, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Хибла Герзмава, Григорий Лепс и Стас Михайлов представят свои новые песни.

Смотрите фоторепортажи со съемок других праздничных шоу:

Телемюзикл «Новогодняя сказка»

Новогодний выпуск «Две звезды. Отцы и дети»

«Ciao, 2021!»

«Песня года»

«Главный новогодний концерт»

Новогодняя «Маска»

Новогодний «Квартирник»

Новогодняя ночь на «Первом»

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