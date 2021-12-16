Валерия, Кока, Лорак: звезды на «Главном новогоднем концерте»

В московском «Крокус Сити Холл» прошли съемки шоу «Главный новогодний концерт», на сцене которого встретились главные звезды российской сцены и представители самых разных жанров: рок- и поп-артисты, исполнители шансона и джаза, классических романсов и рэпа. В одном праздничном концерте прозвучали любимые песни разных поколений.