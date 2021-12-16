Валерия, Кока, Лорак: звезды на «Главном новогоднем концерте»

В московском «Крокус Сити Холл» прошли съемки шоу «Главный новогодний концерт», на сцене которого встретились главные звезды российской сцены и представители самых разных жанров: рок- и поп-артисты, исполнители шансона и джаза, классических романсов и рэпа. В одном праздничном концерте прозвучали любимые песни разных поколений.
Как заявляют организаторы, «"Главный новогодний концерт" врывается в российский шоу-бизнес, чтобы переосмыслить музыкальные вкусы нашей такой большой и такой разной страны».
Среди выступивших звезд были: Клава Кока, Александр Панайотов, Эмин Агаларов, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Николай Басков, Валерия, Стас Михайлов, Сосо Павлиашвили, Хабиб, Дима Билан, Ани Лорак, Алексей Воробьев, Любовь Успенская, Родион Газманов, Анастасия Макеева, Таисия Повалий, Стас Пьеха, Аглая Шиловская и многие другие.
«Главный новогодний концерт» покажут в эфире «Первого канала» в праздничные дни.
Напомним, ранее популярные российские исполнители также встретились на традиционной «Песне года» — смотрите фоторепортаж.