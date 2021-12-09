От Коки и Милохина до Билана и Реввы: все звезды на «Песне года»

В Москве прошли съемки праздничного концерта «Песня года», ежегодная трансляция которого по ТВ давно стала новогодней традицией: в 2021-м «Песня года» отмечает 50-летний юбилей.
В связи с круглой датой организаторы устроили грандиозное шоу, участниками которого стали самые востребованные артисты разных поколений — легенды сцены и так называемые фрешмены: София Ротару и Хабиб, Валерий Леонтьев и Клава Кока, Ирина Аллегрова и Мари Краймбрери, Филипп Киркоров и Ваня Дмитриенко, Лев Лещенко и Манижа, Григорий Лепс и Миа Бойка.
Также на сцену вышли Валерия, Дима Билан, Даня Милохин, Ани Лорак, Николай Басков, Александр Ревва, Лолита Милявская, Диана Арбенина, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Александр Буйнов, Владимир Пресняков-мл., Игорь Николаев, Стас Михайлов, Таисия Повалий, Олег Газманов, Лариса Долина, DaBro, Сергей Жуков и многие другие.
Ведущими концерта стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.
Посмотреть телетрансляцию «Песни года 2021» зрители как обычно смогут в первых числах января на канале «Россия 1».