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9 декабря 2021, фоторепортажСъемки

От Коки и Милохина до Билана и Реввы: все звезды на «Песне года»

Звезды сцены разных поколений собрались на масштабном юбилейном предновогоднем концерте
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фотографий
75
фотографий
75
фотографий

В Москве прошли съемки праздничного концерта «Песня года», ежегодная трансляция которого по ТВ давно стала новогодней традицией: в 2021-м «Песня года» отмечает 50-летний юбилей.

В связи с круглой датой организаторы устроили грандиозное шоу, участниками которого стали самые востребованные артисты разных поколений — легенды сцены и так называемые фрешмены: София Ротару и Хабиб, Валерий Леонтьев и Клава Кока, Ирина Аллегрова и Мари Краймбрери, Филипп Киркоров и Ваня Дмитриенко, Лев Лещенко и МанижаГригорий Лепс и Миа Бойка.

Также на сцену вышли ВалерияДима Билан, Даня МилохинАни Лорак, Николай Басков, Александр Ревва, Лолита Милявская, Диана Арбенина, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Александр Буйнов, Владимир Пресняков-мл., Игорь Николаев, Стас Михайлов, Таисия Повалий, Олег Газманов, Лариса Долина, DaBro, Сергей Жуков и многие другие.

Ведущими концерта стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Посмотреть телетрансляцию «Песни года 2021» зрители как обычно смогут в первых числах января на канале «Россия 1».

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