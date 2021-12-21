Валерия, Киркоров, Тодоренко на съемках новогодней «Маски»

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В канун Нового года, 31 декабря, телеканал НТВ покажет специальный праздничный выпуск популярного музыкального проекта «Маска». На сцену выйдут 10 новых масок, разработанных и созданных специально к новогоднему выпуску: Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя елка и Санта Клаус.

По словам одной из участниц жюри, Валерии, маски становятся все сложнее: «Теперь даже фигуру человека под ними сложно разглядеть, поэтому и угадывать скрывающуюся внутри знаменитость порой бывает очень непросто. В некоторых масках даже нет прорезей для глаз, вместо них внутри установлены камеры и экраны. Понимаете? Я даже не могу понять, откуда и в какую сторону они смотрят».

С ней соглашается Тимур Родригез: «В этот раз я с трудом узнаю тех, кто под маской, чему несказанно рад. <...> Мы не угадываем даже тех, кого хорошо знаем».

Например, как сообщают создатели шоу, на создание костюма Елочной игрушки ушло более 800 новогодних шаров, что сделало ее самой тяжелой маской – вес костюма достиг рекордной отметки в 35 килограмм. А всего на костюмы ушло более миллиона жемчужных бусин, сотни тысяч кристаллов Swarovski и несколько килограмм сусального золота.

Отметим, что жюри проекта не только будет отгадывать новых участников, но и выступит на сцене с яркими номерами: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко, Александр Ревва и ведущий шоу Вячеслав Макаров приготовили для зрителей немало сюрпризов.