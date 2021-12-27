Ревва-Волк, Дайнеко-Несмеяна: съемки зимней сказки с Киркоровым

На НТВ готовится к премьере телемюзикл «Новогодняя сказка», главную роль в которой исполнил Филипп Киркоров, а многочисленных сказочных персонажей сыграли звезды шоу-бизнеса.
Киркоров исполнил роль самого себя. По сюжету, он выступает на праздничном новогоднем концерте. Между выходами на сцену он встречает в гримерке Деда Мороза и вступает с ним в спор, в ходе которого признается, что разочаровался и уже не верит в волшебство. Дед Мороз теряет терпение и отправляет Киркорова в Сказочную страну, из которой тот сможет выбраться, лишь поверив в волшебство.
«Я в потрясающем настроении, в предвкушении праздника, настоящего чуда, потому что Новый Год — это время чудес. Наша новогодняя сказка хороша тем, что в главной роли я, Филипп Киркоров, а это уже интрига», — поделился исполнитель.
В Сказочной стране Киркоров встречает персонажей всем известных сказок в исполнении других звезд эстрады. Так, Бабу Ягу сыграла Слава, Кощея Бессмертного — Игорь Крутой, Кая из сказки про Снежную Королеву — Николай Басков, Водяного — Михаил Шуфутинский, Царевну-лягушку — Polina, Царевну-Несмеяну — Виктория Дайнеко, Волка и Красных Шапочек — Александр Ревва и группа «Фабрика» соответственно. В других ролях также появятся Валерия, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Таисия Повалий, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте.
«Новогодняя сказка» создается с использованием технологии расширенной реальности — Extended reality (XR), что позволит сделать номера героев мюзикла по-настоящему волшебными.
Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа». Премьера «Новогодней сказки» состоится вечером 31 декабря на НТВ.
Смотрите фоторепортажи со съемок других праздничных шоу:
Новогодний выпуск «Две звезды. Отцы и дети»
Новогодняя «Маска»
Новогодний «Квартирник»