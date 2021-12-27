Ревва-Волк, Дайнеко-Несмеяна: съемки зимней сказки с Киркоровым

Киркоров исполнил роль самого себя. По сюжету, он выступает на праздничном новогоднем концерте. Между выходами на сцену он встречает в гримерке Деда Мороза и вступает с ним в спор, в ходе которого признается, что разочаровался и уже не верит в волшебство. Дед Мороз теряет терпение и отправляет Киркорова в Сказочную страну, из которой тот сможет выбраться, лишь поверив в волшебство.