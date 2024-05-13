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Диван для мамы

Диван для мамы (2023)

Mother Couch

IMDb6.1
20231 ч. 36 мин.драмакомедия

Сюжет фильма «Диван для мамы»

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Дэвид отправляется в мебельный магазин со своей матерью, не подозревая, чем все обернется. У него куча дел, и длительный шопинг не входит в его планы, а вот мама, напротив, не собирается никуда уходить. В буквальном смысле — она ложится на выставочный диван и отказывается вставать с него. Не особо надеясь на помощь своего брата Гриффита и сестры Линды, не слишком волнующихся за родительницу, Дэвид пытается понять, что происходит с его матерью, ведь за ее странным поведением, очевидно, стоит психическая проблема. Но почему они вообще изначально оказались именно здесь?

«Диван для мамы» — черная комедия о семейных взаимоотношениях с Юэном МакГрегором и Эллен Берстин в главных ролях.

Режиссер

Николас Ларссон

В ролях

Юэн МакГрегор, Эллен Берстин, Рис Иванс, Тейлор Расселл, Шелби Ли Паркс, Эрин Фрич, Мишель Мари Жако, Брент Мурер Гаскинс, Лэйк Белл, Маркес Вулфорд, Лара Флинн Бойл, Пенелопа Янг

Страна

США

Премьера

9 сентября 2023 (Мир)
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Диван для мамы
Кадр из Диван для мамы
Кадр из Диван для мамы
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Диван для мамы (Mother Couch, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Диван для мамы. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Диван для мамы, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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