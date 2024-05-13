Диван для мамы (2023)

Дэвид отправляется в мебельный магазин со своей матерью, не подозревая, чем все обернется. У него куча дел, и длительный шопинг не входит в его планы, а вот мама, напротив, не собирается никуда уходить. В буквальном смысле — она ложится на выставочный диван и отказывается вставать с него. Не особо надеясь на помощь своего брата Гриффита и сестры Линды, не слишком волнующихся за родительницу, Дэвид пытается понять, что происходит с его матерью, ведь за ее странным поведением, очевидно, стоит психическая проблема. Но почему они вообще изначально оказались именно здесь?

«Диван для мамы» — черная комедия о семейных взаимоотношениях с Юэном МакГрегором и Эллен Берстин в главных ролях.