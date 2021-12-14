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14 декабря 2021, фоторепортажСъемки

Алсу, Шпица, Гришаева: как снимали новогодний «Квартирник»

Зрителей специального праздничного выпуска ждут яркие выступления и неожиданные коллаборации
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18
фотографий
18
фотографий

На канале НТВ в канун Нового года выйдет специальный выпуск программы «Квартирник у Маргулиса» — «Новогодний андеграунд». Соведущей Евгения Маргулиса станет актриса Екатерина Шпица, которая примерит на себя роль настоящего бармена.

В праздничном выпуске «Квартирника» выступят звезды российского рока, такие, как группы «ДДТ», «Би-2», The Hatters, Anacondaz, «Машина времени» и Андрей Макаревич, «Чиж и Ко» и Uma2Rman, певец, поэт, композитор и народный артист России Александр Розенбаум, заслуженные артисты России Ольга Кормухина и Вячеслав Бутусов,  популярные эстрадные певицы Лариса ДолинаАлсу, Елка, Юлия Паршута и многие другие. Кроме того, программу разнообразят коллаборации рокеров-мастодонтов и молодых артистов.

«Положа руку на сердце, могу сказать, что на Квартирнике я по приглашению Евгения Маргулиса. Есть люди, которым не просто неприлично или негоже отказывать, а просто никогда не хочется. Я очень дорожу нашей теплой давней дружбой. И конечно, это уют, ковер, конфетти», — рассказывает Елка.

Добавят блеска и яркости новогоднему «Квартирнику» не только именитые музыканты и молодые популярные артисты, но и обстановка в стиле настоящего праздничного андеграунда: новогодняя елка, перевернутая вверх ногами, зрители в мишуре и мерцающих гирляндах, сидящие прямо на полу перед сценой.

Смотрите «Новогодний андеграунд» 31 декабря на НТВ.

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