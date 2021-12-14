Алсу, Шпица, Гришаева: как снимали новогодний «Квартирник»

На канале НТВ в канун Нового года выйдет специальный выпуск программы « Квартирник у Маргулиса » — «Новогодний андеграунд». Соведущей Евгения Маргулиса станет актриса Екатерина Шпица , которая примерит на себя роль настоящего бармена.

«Положа руку на сердце, могу сказать, что на Квартирнике я по приглашению Евгения Маргулиса. Есть люди, которым не просто неприлично или негоже отказывать, а просто никогда не хочется. Я очень дорожу нашей теплой давней дружбой. И конечно, это уют, ковер, конфетти», — рассказывает Елка.