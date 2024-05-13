Игра королевы (2023)

В охваченной войнами тюдоровской Англии шестая и последняя жена короля Генриха VIII Екатерина Парр становится регентом, пока ее муж сражается за границей. Приверженица радикального протестантизма, правительница делает все, чтобы сделать будущее страны таким, каким видит его она. По возвращении король, все больше погружающийся в паранойю, вымещает весь свой гнев на радикалах. Екатерина живет в страхе, ведь до этого Генрих уже дважды обезглавливал своих жен.

«Игра королевы» — историческая драма бразильского режиссера Карима Айнуза с Алисией Викандер и Джудом Лоу в главных ролях. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в 2023 году.