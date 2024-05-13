Агент разведки (2024)

Специальные агенты разведки расследуют загадочное происшествие на секретной базе в Нью-Мексико, где проводились эксперименты с инопланетными технологиями. На месте команда сталкивается с неизвестным существом, обладающим невероятной силой и скоростью и управляющим целой армией воинов. Героям предстоит сразиться с неудержимыми противниками и спасти человечество.

«Агент разведки» — фантастический боевик режиссера Дерека Тинга с Чаком Норрисом, для которого эта роль стала первой после 12-летнего перерыва в актерской карьере.