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Первый класс
Первый класс, 1-й сезон
Год
Подробнее
2024
Количество серий
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8
Режиссер
Подробнее
Светлана Самошина
В ролях
Подробнее
Юлия Хлынина
,
Елена Лядова
,
Анна Чиповская
,
Марина Васильева
,
Никита Ефремов
,
Артем Быстров
,
Ростислав Бершауэр
,
Михаил Тройник
,
Стася Милославская
,
Артем Ткаченко
,
Александра Ребенок
Продюсеры
Подробнее
Вадим Соколовский
,
Илья Бурец
,
Василий Балашов
,
Филипп Брусникин
,
Елена Любарская
Сценарий
Подробнее
Анна Соболевская
,
Светлана Самошина
Оператор
Подробнее
Яна Риц-Кэрнс
Подробнее
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Серии 1-го сезона
1 серия
Дата выхода:
23 мая
2 серия
Дата выхода:
23 мая
3 серия
Дата выхода:
23 мая
4 серия
Дата выхода:
23 мая
5 серия
Дата выхода:
23 мая
6 серия
Дата выхода:
23 мая
7 серия
Дата выхода:
23 мая
8 серия
Дата выхода:
23 мая
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2024
1-й сезон сериала «Первый класс» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
9989 фильмов
,
2781 сериал
и
205 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры
3
Кадры
21
21
фотография
Новости
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1 сезон сериала Первый класс онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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