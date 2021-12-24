Лолита, Орбакайте и дух 90-х: съемки новогодней ночи на «Первом»

«Первый канал» приступил к съемкам шоу для новогодней ночи — по традиции, работа над праздничным концертом началась во второй половине декабря и, как сообщают представители канала, продлится до Нового года.
Шоу «30 лет спустя», выдержанное в стиле 90-х, призвано объединить зрителей разных поколений легендарными хитами: «Розовый фламинго», «Стюардесса по имени Жанна», «Электричка» Алены Апиной, «Коммунальная квартира» группы «Дюна», «Делай, как я!» Богдана Титомира и многими другими.
В программе выступят Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Маша Распутина, Леонид Агутин, Наташа Королева, Дмитрий Маликов, Лолита Милявская, Богдан Титомир, группы «Любэ», «Чайф», «Сплин», «Руки вверх!», «А-Студио», «Иванушки International», «ВИА Гра», «Технология» и другие.
Всего для новогодней ночи было отобрано более 40 хитов, для каждого из них снимался собственный номер в отдельных декорациях. Так, группа «Чайф» погоняет футбольные мячи, а певица Линда устроит огненное шоу.
Ведущими новогодней ночи на «Первом» станут Максим Галкин и Жанна Бадоева.
Смотрите фоторепортажи со съемок других праздничных шоу:
Новогодний выпуск «Две звезды. Отцы и дети»
Новогодняя «Маска»
Новогодний «Квартирник»