Лолита, Орбакайте и дух 90-х: съемки новогодней ночи на «Первом»

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«Первый канал» приступил к съемкам шоу для новогодней ночи — по традиции, работа над праздничным концертом началась во второй половине декабря и, как сообщают представители канала, продлится до Нового года.

Шоу «30 лет спустя», выдержанное в стиле 90-х, призвано объединить зрителей разных поколений легендарными хитами: «Розовый фламинго», «Стюардесса по имени Жанна», «Электричка» Алены Апиной, «Коммунальная квартира» группы «Дюна», «Делай, как я!» Богдана Титомира и многими другими.

Всего для новогодней ночи было отобрано более 40 хитов, для каждого из них снимался собственный номер в отдельных декорациях. Так, группа «Чайф» погоняет футбольные мячи, а певица Линда устроит огненное шоу.

Ведущими новогодней ночи на «Первом» станут Максим Галкин и Жанна Бадоева.

Смотрите фоторепортажи со съемок других праздничных шоу:

Новогодний выпуск «Две звезды. Отцы и дети»

Новогодняя «Маска»