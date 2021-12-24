Наверх
24 декабря 2021, фоторепортажСъемки

Лолита, Орбакайте и дух 90-х: съемки новогодней ночи на «Первом»

В шоу «30 лет спустя» заняты главные звезды российской эстрады
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии

«Первый канал» приступил к съемкам шоу для новогодней ночи — по традиции, работа над праздничным концертом началась во второй половине декабря и, как сообщают представители канала, продлится до Нового года.

Шоу «30 лет спустя», выдержанное в стиле 90-х, призвано объединить зрителей разных поколений легендарными хитами: «Розовый фламинго», «Стюардесса по имени Жанна», «Электричка» Алены Апиной, «Коммунальная квартира» группы «Дюна», «Делай, как я!» Богдана Титомира и многими другими. 

В программе выступят Филипп Киркоров, Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Маша Распутина, Леонид Агутин, Наташа Королева, Дмитрий Маликов, Лолита Милявская, Богдан Титомир, группы «Любэ», «Чайф», «Сплин», «Руки вверх!», «А-Студио», «Иванушки International», «ВИА Гра», «Технология» и другие.

Всего для новогодней ночи было отобрано более 40 хитов, для каждого из них снимался собственный номер в отдельных декорациях. Так, группа «Чайф» погоняет футбольные мячи, а певица Линда устроит огненное шоу.

Ведущими новогодней ночи на «Первом» станут Максим Галкин и Жанна Бадоева.

Смотрите фоторепортажи со съемок других праздничных шоу:

Новогодний выпуск «Две звезды. Отцы и дети»

«Ciao, 2021!»

«Песня года»

«Главный новогодний концерт»

Новогодняя «Маска»

Новогодний «Квартирник»

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Валерий Меладзе
Леонид Агутин
Янковский с женой, Петров с возлюбленной на премьере фильма
Наташа Королева
Дмитрий Маликов
Акиньшина с младенцем: кадры со съемок продолжения «Контейнера»
Кристина Орбакайте
Максим Галкин
Галкин споет с сыном в новогоднем выпуске шоу «Две звезды»
Маша Распутина
Лолита Милявская
Бледанс с сыном, Киркоров с дочкой: звезды на премьере кинохита
Лариса Долина
Филипп Киркоров
Неузнаваемые Пересильд, Манижа, Галкин в новогоднем шоу Урганта
Жанна Бадоева
Валерий Леонтьев
Валерия, Киркоров, Тодоренко на съемках новогодней «Маски»
Звезду «Гарри Поттера» в Москве встретили сотни фанатов
Внучка на свадьбе и Кикабидзе: первые кадры новых «Сватов»
Пегова, Судзиловская, Безрукова на показе «Свингеров» с Нагиевым
Киноитоги 2021: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Киркоров с детьми, Бузова и Ургант представили новые «Елки»
Валерия, Кока, Лорак: звезды на «Главном новогоднем концерте»
Яковлева рассказала о «практически голом Киркорове» на съемках
Том Круз отправил команде «Миссии: невыполнима» самолет тортов
Алсу, Шпица, Гришаева: как снимали новогодний «Квартирник»
Седокова, Богомолов на премьере сиквела «Секса в большом городе»
Безрукова и Водонаева на премьере сериала о молодом рэпере
Сару Джессику Паркер на премьере поддержали муж и сын
От Коки и Милохина до Билана и Реввы: все звезды на «Песне года»
Особняк из фильма «Один дома» сдали в аренду менее чем за час
Неузнаваемая Гагарина играет ведьму: первые фото со съемок
Утяшева, Манижа, Муцениеце на премьере «Дома Gucci»
Толкалина и Судзиловская на премьере фильма с Кристен Стюарт
Ирина Шейк посетила показ фильма с Брэдли Купером
Безрукова, Климова, Кожевникова на премьере с Федоровым
Петров с возлюбленной, Виторган, Добронравов на кинопремьере
20-летний сын погибшего Панина снялся в фильме с Охлобыстиным
Бузова и Киркоров появятся в продолжении «Елок»
Бузова, Милохин, Лолита на первых кадрах сериала Жукова
Валерия, Барановская, Борщева на премьере фильма с Нагиевым
Идрис Эльба поверил в собственную смерть во время съемок
Вилкова и Ткаченко играют бывших любовников: первые фото
Бледанс, Тодоренко, Киркоров с детьми на премьере мультфильма
Моргенштерн с женой, Асмус с сестрой: звезды на премьере шоу
МакSим, Бузова, Дава, Милохин: звезды на 25-летии «Муз-ТВ»
Муцениеце снимается в сериале о трудных подростках: первые фото
Сальма Хайек получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде
Фигуристка Медведева снялась в сериале: фото с площадки
Собчак с мужем, Толстоганова и другие на кинопремьере
Клава Кока показала себя с Давой на съемках сериала
Петренко, Миронова и Агутин представили совместный фильм
Куркова, Шукшина, Бочкарева на съемках комедии про школу
Наташа Королева с сыном, Валерия, Галкин на съемках нового шоу
Водонаева, Бондарчук с женой на показе сериала с Цыгановым
Про Шаляпина снимают сериал: первые фото
Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото
Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix
Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли
В США потребовали запретить настоящее оружие на съемках
Болдуин прокомментировал трагедию на съемках фильма «Ржавчина»
Новые трейлеры
Жажда золота
Дублированный трейлер
Вампиры средней полосы. Новогодняя серия
Трейлер
Анчартед: На картах не значится
Дублированный трейлер №2
Взбудораженные
Тизер (англ.)
Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия
Дублированный тизер-трейлер
Сваты
Трейлер
Смерть на Ниле
Дублированный трейлер №2
Почка
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь