Неузнаваемые Пересильд, Манижа, Галкин в новогоднем шоу Урганта

На «Первом канале» в самом разгаре подготовка к Новому году: проходят съемки передач не только для праздничной ночи, но и для первых январских дней. Так, стало известно, что 1 января в 22.30 в эфир выйдет специальный выпуск шоу «Вечерний Ургант» — «Ciao, 2021!», — в котором, по традиции, прозвучат самые популярные песни уходящего года.
В новогоднем выпуске участие примут Giovanni Urganti (Иван Ургант), Matteo Crustaldi (Дмитрий Хрусталев), Alessandro Gudini (Александр Гудков), Allegra Michele (Алла Михеева) и группа «Tutti Frutti» («Фрукты»). Среди артистов, заявленных в программе «Ciao, 2021!» — Валерий Леонтьев, Манижа, Баста, Полина Гагарина, «Моя Мишель» и Ева Польна, «Мертвая блондинка», Юлия Пересильд, Максим Галкин, Анита Цой, Анатолий Цой, Слава Марлоу, Хабиб, Валерий Меладзе и многие другие.
Впервые формат был опробован в 2020 году. От обычных новогодних концертов шоу отличало то, что все гости передачи говорили на итальянском языке и исполняли российские хиты, переведенные на итальянский. Выпуск вышел в эфире «Первого канала» 30 декабря 2020 года.
«Ciao, 2020!» получил популярность в Италии. Среди итальянской аудитории он был замечен как простыми зрителями, так и СМИ. Например, газета La Repubblica назвала шоу гротескной сатирой и комичным шедевром, а также признанием в любви к самой Италии и ее культуре. За участие в том числе в этом проекте Ивана Урганта удостоили ордена Звезды Италии степени кавалера.
«Мы поняли, что мы недосказали то, что хотели в прошлом году. У пластинки, которая символизирует эпоху 80-х, когда все слушали итальянскую эстраду, две стороны. И это тот случай, когда пластинку хочется не сменить, а перевернуть. Мы снова переместимся в Италию, но к нам придут совершенно другие артисты, не будет никого из тех, кто пел год назад. В общем, мы будем продолжать проверять на прочность терпение итальянского и российского зрителя», — иронизируют авторы программы.
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Новогодняя «Маска»
Новогодний «Квартирник»