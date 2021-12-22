Неузнаваемые Пересильд, Манижа, Галкин в новогоднем шоу Урганта

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На «Первом канале» в самом разгаре подготовка к Новому году: проходят съемки передач не только для праздничной ночи, но и для первых январских дней. Так, стало известно, что 1 января в 22.30 в эфир выйдет специальный выпуск шоу «Вечерний Ургант» — «Ciao, 2021!», — в котором, по традиции, прозвучат самые популярные песни уходящего года.

Впервые формат был опробован в 2020 году. От обычных новогодних концертов шоу отличало то, что все гости передачи говорили на итальянском языке и исполняли российские хиты, переведенные на итальянский. Выпуск вышел в эфире «Первого канала» 30 декабря 2020 года.

«Ciao, 2020!» получил популярность в Италии. Среди итальянской аудитории он был замечен как простыми зрителями, так и СМИ. Например, газета La Repubblica назвала шоу гротескной сатирой и комичным шедевром, а также признанием в любви к самой Италии и ее культуре. За участие в том числе в этом проекте Ивана Урганта удостоили ордена Звезды Италии степени кавалера.

«Мы поняли, что мы недосказали то, что хотели в прошлом году. У пластинки, которая символизирует эпоху 80-х, когда все слушали итальянскую эстраду, две стороны. И это тот случай, когда пластинку хочется не сменить, а перевернуть. Мы снова переместимся в Италию, но к нам придут совершенно другие артисты, не будет никого из тех, кто пел год назад. В общем, мы будем продолжать проверять на прочность терпение итальянского и российского зрителя», — иронизируют авторы программы.

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Новогодняя «Маска»