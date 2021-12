Галкин споет с сыном в новогоднем выпуске шоу «Две звезды»

Вне конкурсной программы выступят Полина Гагарина и ее сын Андрей за роялем. Ани Лорак вместе с дочкой Софией исполнят песню All I want for Christmas is you с русским текстом, а Максим Галкин и его сын Гарри споют хит Эдит Пиаф на языке оригинала. Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией споет дуэтом песню Микаэла Таривердиева и Николая Добронравова «Кто тебя выдумал, звездная страна?»