Галкин споет с сыном в новогоднем выпуске шоу «Две звезды»

В первый день нового года в эфир выйдет специальный праздничный выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети». Для него участники проекта – Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, Александр и Никита Малинины, Таисия Повалий и ее сын Денис, Александр Маршал и его сын Артем, Сергей и Елизавета Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Михаил и Эммануэль Турецкие, Анатолий и Алеся Ярмоленко – подготовили специальные новогодние номера.
Вне конкурсной программы выступят Полина Гагарина и ее сын Андрей за роялем. Ани Лорак вместе с дочкой Софией исполнят песню All I want for Christmas is you с русским текстом, а Максим Галкин и его сын Гарри споют хит Эдит Пиаф на языке оригинала. Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией споет дуэтом песню Микаэла Таривердиева и Николая Добронравова «Кто тебя выдумал, звездная страна?»
В состав жюри новогоднего выпуска «Две звезды. Отцы и дети» вошли Лев Лещенко, Игорь Крутой, Михаил Боярский и Аида Гарифуллина.
Напомним, шоу, в котором состязаются семейные дуэты, стартовало на «Первом канале» в конце ноября.
Смотрите фоторепортажи со съемок других праздничных шоу:
Новогодняя «Маска»
Новогодний «Квартирник»