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23 декабря 2021, фоторепортажСъемки

Галкин споет с сыном в новогоднем выпуске шоу «Две звезды»

На праздничном концерте выступят не только постоянные участники, но и приглашенные звезды – вне конкурса
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фотографии
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фотографии
24
фотографии
Фото: Максим Ли

В первый день нового года в эфир выйдет специальный праздничный выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети». Для него участники проекта – Наташа Королева и ее сын Архип, Олег и Родион Газмановы, Александр и Никита Малинины, Таисия Повалий и ее сын Денис, Александр Маршал и его сын Артем, Сергей и Елизавета Трофимовы, певица Варвара и ее сын Ярослав, Михаил и Эммануэль Турецкие, Анатолий и Алеся Ярмоленко – подготовили специальные новогодние номера.

Вне конкурсной программы выступят Полина Гагарина и ее сын Андрей за роялем. Ани Лорак вместе с дочкой Софией исполнят  песню All I want for Christmas is you с русским текстом, а Максим Галкин и его сын Гарри споют хит Эдит Пиаф на языке оригинала. Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией споет дуэтом песню Микаэла Таривердиева и Николая Добронравова «Кто тебя выдумал, звездная страна?»

В состав жюри новогоднего выпуска «Две звезды. Отцы и дети» вошли Лев Лещенко, Игорь Крутой, Михаил Боярский и Аида Гарифуллина.

Напомним, шоу, в котором состязаются семейные дуэты, стартовало на «Первом канале» в конце ноября. 

Смотрите фоторепортажи со съемок других праздничных шоу:

«Ciao, 2021!»

«Песня года»

«Главный новогодний концерт»

Новогодняя «Маска»

Новогодний «Квартирник»

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