Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид

Киноманам

Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Начало 2022 года на ТВ ознаменуется красочными кинопремьерами. 1 января канал «Россия 1» покажет свой главный фэнтези-хит — фильм «Последний богатырь: Корень зла». А на канале СТС состоится всероссийская телепремьера новогодней картины «Квартета И» — «Обратная связь». Не забудет канал и о поклонниках саги о юном волшебнике «Гарри Поттере» — в эфире СТС традиционно пройдет показ всех частей фильма.

«Первый канал» сделает ставку на любимую советскую классику и нестареющий новогодний хит «Один дома», а также покажет лирическую комедию «Старушки в снегах».

Расписание показов смотрите в ТВ-программе

Любителям сериалов

Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»

Будет что посмотреть и поклонникам длинных историй. Продолжая традицию показа британских телепроектов на Новый год, «Первый канал» познакомит зрителей с новинкой — приключенческим сериалом «Вокруг света за 80 дней» с харизматичным Дэвидом Теннантом в главной роли. А зрители НТВ смогут оценить трагикомический мини-сериал «Везет» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой.

Расписание показов смотрите в ТВ-программе

Детям

Кадр из сериала «Простоквашино»

Главной новинкой детского телеэфира станет сериал «Ну, погоди! Каникулы». Осовремененные герои культового советского мультфильма предстанут перед самыми маленькими зрителями в эфире «Первого канала» 3 января. На СТС в праздничные дни традиционно появится зеленая парочка — милый огр Шрэк и коварный похититель Рождества Гринч. А «Иван Царевич» и богатыри обоснуются на «Рен-ТВ».

Расписание показов смотрите в ТВ-программе

Много шоу

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«Первый канал» откроет вечерний январский эфир спецвыпуском шоу «Вечерний Ургант» — «CIAO, 2021», в котором звезды примерят образы в стиле ретро и запоют по-итальянски. А в новогоднем выпуске шоу «Маска» на канале НТВ на сцену выйдут артисты, облаченные в специально созданные к праздничному эфиру наряды Мандарина, Елочной игрушки, Белого тигра и Елки.

В первый день 2022 года всех любителей музыки пригласит на «Песню года» канал «Россия 1». А поклонники спорта и звездного блеска в праздничные дни смогут узнать имена победителей проекта «Первого канала» «Ледниковый период».