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31 декабря 2021, статьяОбзоры

Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид

Чтобы вы не пропустили самые яркие новогодние шоу и любимые фильмы, мы подготовили ультимативный гид по праздничному телеэфиру

Киноманам

Кадр из фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Начало 2022 года на ТВ ознаменуется красочными кинопремьерами. 1 января канал «Россия 1» покажет свой главный фэнтези-хит — фильм «Последний богатырь: Корень зла». А на канале СТС состоится всероссийская телепремьера новогодней картины «Квартета И» — «Обратная связь». Не забудет канал и о поклонниках саги о юном волшебнике «Гарри Поттере» — в эфире СТС традиционно пройдет показ всех частей фильма.

«Первый канал» сделает ставку на любимую советскую классику и нестареющий новогодний хит «Один дома», а также покажет лирическую комедию «Старушки в снегах».

Больше фильмов: «Вратарь Галактики» («Россия 1»), «Спасите Колю!» («Первый канал»), Все «Елки» (СТС), «Эбигейл» («Пятница!»), «Комета Галлея» («Россия 1»), «Рождество на двоих» (СТС), «Трудности адаптации» («Первый канал»), «Я иду искать» (РЕН-ТВ), «Рокетмен» ( СТС), «Зависнуть в Палм-Спрингс» (Рен-ТВ), весь «Индиана Джонс» («Че!»), «Другой мир» и «Другой мир: Эволюция» (ТВ-3).

Расписание показов смотрите в ТВ-программе

Любителям сериалов

Кадр из сериала «Вокруг света за 80 дней»

Будет что посмотреть и поклонникам длинных историй. Продолжая традицию показа британских телепроектов на Новый год, «Первый канал» познакомит зрителей с новинкой — приключенческим сериалом «Вокруг света за 80 дней» с харизматичным Дэвидом Теннантом в главной роли. А зрители НТВ смогут оценить трагикомический мини-сериал «Везет» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой.

Больше интересных сериалов: «Казанова» («Первый канал»), «Мылодрама» («Пятница!»), «Постучись в мою дверь» («Суббота!»), «Экспроприатор» («Мир»), «Челночницы» («Россия 1»), «Кухня» (СТС), «Сверхъестественное» (ТВ-3), «Возвращение в Эдем» (Dомашний), «Универ. 10 лет спустя» (ТНТ), «Обратная сторона Луны» («Мир»), «Великолепный век» (Dомашний).

Расписание показов смотрите в ТВ-программе

Детям

Кадр из сериала «Простоквашино»

Главной новинкой детского телеэфира станет сериал «Ну, погоди! Каникулы». Осовремененные герои культового советского мультфильма предстанут перед самыми маленькими зрителями в эфире «Первого канала» 3 января. На СТС в праздничные дни традиционно появится зеленая парочка — милый огр Шрэк и коварный похититель Рождества Гринч. А «Иван Царевич» и богатыри обоснуются на «Рен-ТВ».

Больше мультфильмов и сказок: «Простоквашино» («Первый канал»), весь «Ледниковый период» (СТС), «Рождественская история» (Disney), «Мой сосед Тоторо» (ОТР), «Тайная жизнь домашних животных» (СТС), «Король Лев» (Disney), «Три кота» (СТС Love).

Расписание показов смотрите в ТВ-программе

Много шоу

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«Первый канал» откроет вечерний январский эфир спецвыпуском шоу «Вечерний Ургант» — «CIAO, 2021», в котором звезды примерят образы в стиле ретро и запоют по-итальянски. А в новогоднем выпуске шоу «Маска» на канале НТВ на сцену выйдут артисты, облаченные в специально созданные к праздничному эфиру наряды Мандарина, Елочной игрушки, Белого тигра и Елки.

В первый день 2022 года всех любителей музыки пригласит на «Песню года» канал «Россия 1». А поклонники спорта и звездного блеска в праздничные дни смогут узнать имена победителей проекта «Первого канала» «Ледниковый период».

Больше телешоу: новогодний выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети» («Первый канал»), «Мир наизнанку» («Пятница!»), новогодний выпуск «Угадай мелодию» («Первый канал»), «Русский ниндзя» (СТС), новогодний выпуск «Лучше всех!» («Первый канал»), «Импровизация» (ТНТ).

Расписание показов смотрите в ТВ-программе

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