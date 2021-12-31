Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид

Киноманам
Начало 2022 года на ТВ ознаменуется красочными кинопремьерами. 1 января канал «Россия 1» покажет свой главный фэнтези-хит — фильм «Последний богатырь: Корень зла». А на канале СТС состоится всероссийская телепремьера новогодней картины «Квартета И» — «Обратная связь». Не забудет канал и о поклонниках саги о юном волшебнике «Гарри Поттере» — в эфире СТС традиционно пройдет показ всех частей фильма.
«Первый канал» сделает ставку на любимую советскую классику и нестареющий новогодний хит «Один дома», а также покажет лирическую комедию «Старушки в снегах».
Больше фильмов: «Вратарь Галактики» («Россия 1»), «Спасите Колю!» («Первый канал»), Все «Елки» (СТС), «Эбигейл» («Пятница!»), «Комета Галлея» («Россия 1»), «Рождество на двоих» (СТС), «Трудности адаптации» («Первый канал»), «Я иду искать» (РЕН-ТВ), «Рокетмен» ( СТС), «Зависнуть в Палм-Спрингс» (Рен-ТВ), весь «Индиана Джонс» («Че!»), «Другой мир» и «Другой мир: Эволюция» (ТВ-3).
Любителям сериалов
Будет что посмотреть и поклонникам длинных историй. Продолжая традицию показа британских телепроектов на Новый год, «Первый канал» познакомит зрителей с новинкой — приключенческим сериалом «Вокруг света за 80 дней» с харизматичным Дэвидом Теннантом в главной роли. А зрители НТВ смогут оценить трагикомический мини-сериал «Везет» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой.
Больше интересных сериалов: «Казанова» («Первый канал»), «Мылодрама» («Пятница!»), «Постучись в мою дверь» («Суббота!»), «Экспроприатор» («Мир»), «Челночницы» («Россия 1»), «Кухня» (СТС), «Сверхъестественное» (ТВ-3), «Возвращение в Эдем» (Dомашний), «Универ. 10 лет спустя» (ТНТ), «Обратная сторона Луны» («Мир»), «Великолепный век» (Dомашний).
Детям
Главной новинкой детского телеэфира станет сериал «Ну, погоди! Каникулы». Осовремененные герои культового советского мультфильма предстанут перед самыми маленькими зрителями в эфире «Первого канала» 3 января. На СТС в праздничные дни традиционно появится зеленая парочка — милый огр Шрэк и коварный похититель Рождества Гринч. А «Иван Царевич» и богатыри обоснуются на «Рен-ТВ».
Больше мультфильмов и сказок: «Простоквашино» («Первый канал»), весь «Ледниковый период» (СТС), «Рождественская история» (Disney), «Мой сосед Тоторо» (ОТР), «Тайная жизнь домашних животных» (СТС), «Король Лев» (Disney), «Три кота» (СТС Love).
Много шоу
«Первый канал» откроет вечерний январский эфир спецвыпуском шоу «Вечерний Ургант» — «CIAO, 2021», в котором звезды примерят образы в стиле ретро и запоют по-итальянски. А в новогоднем выпуске шоу «Маска» на канале НТВ на сцену выйдут артисты, облаченные в специально созданные к праздничному эфиру наряды Мандарина, Елочной игрушки, Белого тигра и Елки.
В первый день 2022 года всех любителей музыки пригласит на «Песню года» канал «Россия 1». А поклонники спорта и звездного блеска в праздничные дни смогут узнать имена победителей проекта «Первого канала» «Ледниковый период».
Больше телешоу: новогодний выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети» («Первый канал»), «Мир наизнанку» («Пятница!»), новогодний выпуск «Угадай мелодию» («Первый канал»), «Русский ниндзя» (СТС), новогодний выпуск «Лучше всех!» («Первый канал»), «Импровизация» (ТНТ).