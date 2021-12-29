Поцелуй с Милохиным, стриптиз с Муцениеце: финал шоу на льду

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На новогодних каникулах зрители узнают, кто стал победителем проекта «Первого канала» «Ледниковый период»: полуфинал выйдет в эфир 2 января, а финал — 8 января.

Для битвы за место в финале участники подготовили максимально эффектные выступления. Так, например, Домнина и Зайцев будут кататься под «Калинку» на одном коньке, Мельникова и Маринин исполнят номер со светящимися шарами, а Муцениеце сыграет соблазнительную стриптизершу, совместив фигурное катание с танцем на пилоне.

Однако самое трогательное выступление покажут Даня Милохин и Евгения Медведева. «Как они друг на друга смотрели! – прокомментировала их прокат Татьяна Навка. – А как они в конце целовались!» Другие члены жюри — Дарья Мороз, Даниил Спиваковский, Роман Костомаров, Максим Траньков — не могли с ней не согласиться.