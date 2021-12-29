Поцелуй с Милохиным, стриптиз с Муцениеце: финал шоу на льду

На новогодних каникулах зрители узнают, кто стал победителем проекта «Первого канала» «Ледниковый период»: полуфинал выйдет в эфир 2 января, а финал — 8 января.
Известно, что в полуфинале сразятся девять пар фигуристов: Дарья Мельникова и Максим Маринин, Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, Екатерина Боброва и Макар Запорожский, Татьяна Волосожар и Федор Федотов, Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников, Евгения Медведева и Даня Милохин, Агата Муцениеце и Александр Энберт, Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев, Яна Хохлова и Гела Месхи.
Для битвы за место в финале участники подготовили максимально эффектные выступления. Так, например, Домнина и Зайцев будут кататься под «Калинку» на одном коньке, Мельникова и Маринин исполнят номер со светящимися шарами, а Муцениеце сыграет соблазнительную стриптизершу, совместив фигурное катание с танцем на пилоне.
Однако самое трогательное выступление покажут Даня Милохин и Евгения Медведева. «Как они друг на друга смотрели! – прокомментировала их прокат Татьяна Навка. – А как они в конце целовались!» Другие члены жюри — Дарья Мороз, Даниил Спиваковский, Роман Костомаров, Максим Траньков — не могли с ней не согласиться.
В борьбе же за звание победителя полуфиналисты повторят свои самые удачные номера, а оценивать их будут члены жюри: Филипп Киркоров, Алла Михеева, Александр Жулин, Максим Траньков и Татьяна Навка. Не пропустите эфир 8 января на «Первом канале» в 17.50.