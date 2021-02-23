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Спасите Колю!

2021комедия
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Сюжет фильма:

В жизни студентки Маши Матушкиной все могло быть прекрасно, если бы не одно проблемное обстоятельство. Ее отец, вырастивший дочь в одиночку, — командует военкоматом, а потому не дает спуску ни одному из кавалеров Маши. Один за другим они отправляются проходить армейскую службу в самые дальние уголки России. Конечно же, Маша искренне любит своего упрямого папу, но решающее столкновение характеров неминуемо. Причем случится этот эпический бой прямо во время юбилея уважаемого военкома.

«Спасите Колю!» — комедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Режиссер
Дмитрий Губарев
В ролях
Дмитрий Нагиев, Нонна Гришаева, Галина Польских, Владимир Сычев, Юлия Франц, Анна Родоная, Иван Злобин, Иван Писоцкий, Кузьма Сапрыкин, Алексей Золотовицкий
Страна
Россия
Премьера
23 февраля 2021 (РФ)
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Трейлер
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