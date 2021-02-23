В жизни студентки Маши Матушкиной все могло быть прекрасно, если бы не одно проблемное обстоятельство. Ее отец, вырастивший дочь в одиночку, — командует военкоматом, а потому не дает спуску ни одному из кавалеров Маши. Один за другим они отправляются проходить армейскую службу в самые дальние уголки России. Конечно же, Маша искренне любит своего упрямого папу, но решающее столкновение характеров неминуемо. Причем случится этот эпический бой прямо во время юбилея уважаемого военкома.

«Спасите Колю!» — комедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли.