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Вратарь Галактики

2020приключенияфантастика
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Сюжет фильма:

2071. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва — в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Играть в космобол могут только атлеты. Именно так называют тех, кто наделен необыкновенными способностями и может ими управлять. Космобол обожают все, кроме Антона, самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности, и принимают в сборную. Теперь он игрок в космобол. Антон еще не подозревает о том, какая роль уготована ему Судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю.

Режиссер
Джаник Файзиев
В ролях
Евгений Романцов, Виктория Агалакова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров, Светлана Иванова, Мария Лисовая, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, Екатерина Агеева, Валерия Дмитриева, Светлана Пермякова, Ян Цапник, Гоша Куценко, Ян Гэ
Страна
Россия
Премьера
27 августа (РФ)
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Трейлеры3
Кадры9
9
фотографий
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