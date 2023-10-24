«Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист «Золотого орла»

Чебурашка

Фильм «Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист номинантов кинопремии «Золотой орел» в категории «Лучший игровой фильм». Об этом сообщает ТАСС.

ХХII церемония вручения «Золотого орла» состоится 26 января 2024 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». В числе номинантов на «Лучший игровой фильм» также оказались картины «Кентавр», «Страсти по Матвею» и «Ада».

На «Лучший телевизионный сериал» номинированы «Аутсайдер», «Шаляпин», «Шпион», «СССР». В категории «Лучший неигровой фильм» заявлены 44 работы. В их числе «Военкоры», «Беглецы», «Шоссе Энтузиастов», «Три свидания одной девушки».

Кинопремия «Золотой орел» учреждена «Национальной Академией кинематографических искусств и наук России» в 2002 году. Она присуждается за достижения в области кинематографии.

Картина «Чебурашка» вышла в российских кинотеатрах 1 января и стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.

Премьера фильма «Вызов» состоялась 20 апреля — только за две недели после релиза снятая в космосе лента заработала миллиард рублей. В начале августа картина собрала больше двух миллиардов рублей в отечественном прокате.