Озорная и смелая дочка Снежной Королевы Айла случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь всем волшебным мирам грозит вечная зима! Девочке предстоит отыскать Кая и Герду и собрать верных друзей, чтобы всем вместе противостоять темным силам. А для этого маленькой волшебнице еще нужно научиться владеть своей магией. Героев ждут незабываемые приключения, которые докажут, что настоящая дружба может растопить любой лед.

«Снежная королева: Разморозка» — пятая часть истории похождений обычной девочки Герды в мире магов и волшебников.