Наверх

Снежная королева: Разморозка

2023мультфильмыприключениясемейныйфэнтези
Подробнее

Сюжет фильма:

Озорная и смелая дочка Снежной Королевы Айла случайно выпускает на волю злых Ледяных Духов. Теперь всем волшебным мирам грозит вечная зима! Девочке предстоит отыскать Кая и Герду и собрать верных друзей, чтобы всем вместе противостоять темным силам. А для этого маленькой волшебнице еще нужно научиться владеть своей магией. Героев ждут незабываемые приключения, которые докажут, что настоящая дружба может растопить любой лед.

«Снежная королева: Разморозка» — пятая часть истории похождений обычной девочки Герды в мире магов и волшебников.

Режиссеры
Алексей Цицилин, Андрей Кореньков
В ролях
Полина Войченко, Мария Шустрова, Ирина Чумантьева, Юрий Романов, Константин Панченко, Светлана Кузнецова, Андрей Тенетко, Максим Сергеев, Александр Васильев
Страна
Россия
Премьера
16 февраля 2023 (РФ)
Подробнее
Трейлер
Кадры9
9
фотографий
Похожие фильмы и сериалы
Снежная королева
Снежная королева 2: Перезаморозка
Снежная королева 3: Огонь и Лед
Снежная Королева: Зазеркалье
499 р.
Легенда о Зеленом Рыцаре
Майор Гром: Чумной Доктор
Маша и Медведь
Дети сексу не помеха
Великолепный век
Гарри Поттер и философский камень
Властелин колец: Две крепости
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Веном 2
Лига справедливости Зака Снайдера
Дневники вампира
Проект «Анна Николаевна»
Властелин колец: Братство кольца
Основание: Осман
Домашнее видео
Теория большого взрыва
Читайте также
«Первый» покажет видео с поющей в космосе Пересильд
В России создадут альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
Опубликован список самых успешных фильмов 2022 года
Джуду Лоу — 50: роли, за которые обожают актера
Бортич и Майков играют дочь и отца в новом фильме: первые кадры
Любимова назвала ожидаемые российские кинопремьеры 2023 года
Звезда «Семейки Аддамс» оценила работу Дженны Ортеги в «Уэнсдэй»
Звезда «Человека-паука» пошутил о главном фильме в своей карьере
В США «Иронию судьбы» включили в список лучших рождественских фильмов
Снявшаяся в «Аватаре 2» актриса решила, что фильм давно вышел и провалился
Внучка Чарли Чаплина высказалась о русских злодеях в кино
Шпица, Яковлева, дочери Пересильд: звезды на премьере нового «Чебурашки»
Режиссер новой «Русалочки» объяснил выбор актрисы на главную роль
Киркоров с детьми и другие звезды на премьере российской фантастики
Орбакайте и Куценко стали роботами в трейлере «Любовь-морковь 4»
Том Круз назвал самый опасный трюк в кинокарьере
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Вау-аттракцион или трехчасовая пытка? Чего ждать от фильма «Аватар: Путь воды»
Названы актер и актриса года
Бекмамбетов продал создавшую «Ночной дозор» и «Елки» студию Bazelevs
Опубликован список величайших актеров и актрис всех времен
Режиссер «Аватара» посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром
Аронова, Гришаева, Ланская на вручении премии «Хрустальная Турандот»
Ирина Пегова снялась в комедии «Оливье»: первые кадры
Том Круз на съемках обратился к фанатам и выпрыгнул из вертолета
Киноитоги 2022: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку
Прилучный с детьми, Асмус на премьере нового фильма про Мажора
Петров, Козловский и Бурунов сыграли Труса, Балбеса и Бывалого
Все новости
Новые трейлеры
При чем тут любовь?
Дублированный трейлер
Снежная королева: Разморозка
Трейлер
Быть
Трейлер
Жить жизнь
Тизер
Непослушная
Трейлер
Стук в дверь
Трейлер №2 (англ.)
Свободные отношения
Тизер-трейлер
После. Навсегда
Дублированный тизер-трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Снежная королева: Разморозка (2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Снежная королева: Разморозка. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Снежная королева: Разморозка, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь