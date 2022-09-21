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Щелкунчик и волшебная флейта

2023мультфильмысемейныйфэнтези
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Сюжет фильма:

Прекрасная Мари оказывается в удивительном королевстве, захваченном хитрыми крысами. Вместе со своими верными друзьями — барашком Кудряшом и страусом Красным Клювом, а также Щелкунчиком — заколдованным принцем Георгом, Мари должна преодолеть все препятствия и до рассвета найти волшебную флейту, чтобы снять чары и вернуться домой. Героев ждут невероятные приключения, загадочные тайны и встречи с мистическими чудовищами.

Режиссер
Виктор Глухушин
В ролях
Федор Федотов, Любовь Аксенова
Страна
Россия
Премьера
8 декабря (РФ)
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Трейлер
Кадры60
60
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