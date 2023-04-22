Где-то на болотах Тридевятого царства живет в избушке рыжеволосая Яга вместе со своим котом-изобретателем и веселыми домовыми. Для того, чтобы стать настоящей ведьмой, Яге нужна Книга Заклинаний, которую когда-то давно у нее похитила злая колдунья Беладонна. Когда на пороге избушки неожиданно объявляется царевна Синеглазка, у Яги появляется шанс поквитаться с обидчицей и узнать, в чем сила истинного волшебства.