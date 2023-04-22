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Яга и книга заклинаний

Расписание и билеты
20231 ч. 41 мин.мультфильмыприключениясемейный
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Сюжет фильма:

Где-то на болотах Тридевятого царства живет в избушке рыжеволосая Яга вместе со своим котом-изобретателем и веселыми домовыми. Для того, чтобы стать настоящей ведьмой, Яге нужна Книга Заклинаний, которую когда-то давно у нее похитила злая колдунья Беладонна. Когда на пороге избушки неожиданно объявляется царевна Синеглазка, у Яги появляется шанс поквитаться с обидчицей и узнать, в чем сила истинного волшебства.

Режиссер
Владимир Саков
В ролях
Юлия Хлынина, Федор Бондарчук, Лидия Чистякова-Ионова, Елена Шульман, Диомид Виноградов, Илья Бледный, Вера Чистякова-Ионова, Злата Осипова, Петр Каледин, Наталья Шеховцова, Александра Курагина, Екатерина Шмакова
Страна
Россия
Премьера
27 апреля (РФ)
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Расписание в Москве
Сегодня
22.04.2023 (суббота)
Время сеанса
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Найдено 0 сеансов в 0 кинотеатрах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
22.04.2023 (суббота)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Трейлеры2
Кадры40
40
фотографий
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