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Хитровка. Знак четырех

20232 ч. 9 мин.комедиядетектив
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Сюжет фильма:

Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского «дна». Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым…

Режиссер
Карен Шахназаров
В ролях
Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Борис Каморзин, Аюб Цингиев, Юлия Витрук, Денис Сладков
Страна
Россия
Премьера
18 мая (РФ)
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Трейлер
Кадры15
15
фотографий
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