«Чебурашка» и «Вызов» стали одними из кассовых фильмов года в мире

Художественный фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко стал одним из самых кассовых фильмов 2023 год в мире по версии портала The Numbers, отслеживающего прибыль от проката и стриминговых сервисов. На рейтинг обратило внимание агентство ТАСС.
«Чебурашка» занял 20 место. В списке есть еще один российский фильм — космическая драма Клима Шипенко «Вызов», расположившаяся на 49 строке рейтинга.
К 12 мая «Чебурашка» заработал в прокате $86,1 млн, картина Дьяченко обогнала фильм Бена Аффлека «Air: большой прыжок» с $85,4 млн и боевики Гая Ричи «Операция "Фортуна": искусство побеждать» с $27,5 млн и «Переводчик» с $15,2 млн.
«Вызов», по данным портала, собрал $10,5 млн. Лидером рейтинга стал мультфильм «Братья Супер Марио в кино» с $1,1 млрд.