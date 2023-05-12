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12 мая 2023, новость

«Чебурашка» и «Вызов» стали одними из кассовых фильмов года в мире

Фильм Дмитрия Дьяченко обогнал по сборам картину Бена Аффлека «Air: большой прыжок»
Чебурашка

Художественный фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко стал одним из самых кассовых фильмов 2023 год в мире по версии портала The Numbers, отслеживающего прибыль от проката и стриминговых сервисов. На рейтинг обратило внимание агентство ТАСС.

«Чебурашка» занял 20 место. В списке есть еще один российский фильм — космическая драма Клима Шипенко «Вызов», расположившаяся на 49 строке рейтинга.

К 12 мая «Чебурашка» заработал в прокате $86,1 млн, картина Дьяченко обогнала фильм Бена Аффлека «Air: большой прыжок» с $85,4 млн и боевики Гая Ричи «Операция "Фортуна": искусство побеждать» с $27,5 млн и «Переводчик» с $15,2 млн.

«Вызов», по данным портала, собрал $10,5 млн. Лидером рейтинга стал мультфильм «Братья Супер Марио в кино» с $1,1 млрд.

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