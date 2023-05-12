«Чебурашка» и «Вызов» стали одними из кассовых фильмов года в мире

Чебурашка

Художественный фильм «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко стал одним из самых кассовых фильмов 2023 год в мире по версии портала The Numbers, отслеживающего прибыль от проката и стриминговых сервисов. На рейтинг обратило внимание агентство ТАСС.

«Чебурашка» занял 20 место. В списке есть еще один российский фильм — космическая драма Клима Шипенко «Вызов», расположившаяся на 49 строке рейтинга.