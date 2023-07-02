Что смотрят в мире: топ-5 громких кинопремьер за месяц

Кадр из фильма «Флэш»

Барри Аллен, умеющий развивать фантастическую скорость и без труда преодолевать скорость света, отправляется в прошлое, чтобы спасти своих родителей, но встречает самого себя. Эти события закономерно влияют на будущее, и Барри оказывается в реальности, где жив противник Супермена — генерал Зод.

Флэш 2023 / США боевик приключения фантастика фэнтези Моя оценка Хочу посмотреть

Многие поклонники голливудской супергероики надеялись, что сольный фильм о Флэше станет первой ласточкой перемен в преддверии полноценной перезагрузки киновселенной DC под руководством Джеймса Ганна. Несмотря на скандалы с участием исполнителя главной роли Эзры Миллера, из-за которого ленту и вовсе могли положить на полку, актер оказался и главным источником обаяния во всей этой истории. Возвращение Майкла Китона к роли Бэтмена-пенсионера и несколько других камео-сюрпризов тоже обрадуют фанатов, однако предложить что-то концептуально новое лента Андреса Мускетти, вновь эксплуатирующая ностальгию и тему мультивселенных, увы, вряд ли сможет.

А вот новую историю о мультивселенной людей-пауков, главным героем которой оказывается вовсе не Питер Паркер, а сын полицейского Майлз Моралес, уже причисляют к лучшим сиквелам в истории кино. На этот раз бруклинский подросток вместе с Гвен Стейси и командой Пауков из параллельных вселенных вынуждены защищать собственное существование в противостоянии с очередным могущественным злодеем.

Вторая часть успешного анимационного фильма-эксперимента о Человеке-пауке продолжает впечатлять пиршеством постмодернизма, сотканного из множества стилей и отсылок к поп-культуре. От «Лего», мемов и классических «Пауков» до Sex Pistols и The Beatles — «Паутина мультивселенных» бурлит и сверкает в бешеном ритме, прерываясь на лирические отступления, обязательные для любой истории взросления.

Кадр из фильма «Без обид»

Мэдди, которая вот-вот потеряет свой дом из-за неуплаты счетов, обнаруживает интригующую вакансию. Состоятельные родители ищут девушку для своего замкнутого 19-летнего сына Перси, чтобы скрасить ему оставшееся до отъезда в колледж время. Мэдди соглашается на эту авантюру, но вскоре понимает, что Перси не так уж безнадежен.

Под оболочкой пошловатого ромкома, завлекающего сценами с обнаженной Дженнифер Лоуренс, неожиданно скрывается вполне состоятельная драма взросления, герои которой познают жизнь, требующую решительных поступков. Оказывается, чтобы быть крутым, необязательно становиться альфа-самцом на дорогой тачке. Важнее понимать самого себя, не бояться ошибок и уметь отпускать ненужное прошлое. В дуэте с оскароносной Лоуренс, которую редко увидишь в комедийной роли, — не менее интересный дебютант Эндрю Барт Фельдман.

Без обид 2023 / США 18+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Седьмая часть тяжеловесного киносериала возвращает нас в 1994 год, когда Землю сотрясает битва автоботов и трансформеров-зверей Максималов с Терроконами и Предаконами — армией темного бога-пожирателя планет Юникрона. В центре этой эпической схватки оказываются бывший военный эксперт по электронике из Бруклина по имени Ной и талантливая исследовательница артефактов Елена.

«Восхождение Звероботов» — продолжение «Бамблби», призванного перезапустить подуставшую франшизу и встретившего теплый прием у зрителей благодаря своей ностальгической атмосфере. Пытаясь сохранить эту душевность, на первый план создатели нового блокбастера все же выдвигают зрелищность: помимо главного аттракциона — гориллы, сапсана, носорога и прочих новых трансформеров, лента развлекает нагромождением батального экшена, эффектными видами Перу и очень смешным автоботом Миражом, озвученным Питом Дэвидсоном.

Спустя 15 лет после выхода «Королевства хрустального черепа» Харрисон Форд вернулся на экраны в образе неутомимого археолога и искателя приключений, чтобы завершить (теперь уж наверняка?) историю Индианы Джонса. Для этого надо вернуться в 1969 год, в самый разгар «космической гонки» между СССР и США. Для съемок этого эпизода Форда омолодили с помощью CGI-технологий, благодаря которым перед нами предстает тот самый молодой и эталонный Инди.