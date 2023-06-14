Барри Аллен, умеющий развивать фантастическую скорость и без труда преодолевать скорость света, отправляется в прошлое, чтобы изменить его, где встречает самого себя. Но его попытки спасти семью закономерно влияют на будущее, и Барри оказывается в ловушке в той реальности, где есть генерал Зод, но нет других супергероев, которые помогли бы побороть противника. Но, может быть, двум Барри удастся уговорить старого Бэтмена прервать свою пенсию, а также получить помощь от Супергерл…

«Флэш» — история самого быстрого супергероя вселенной DC с Эзрой Миллером.