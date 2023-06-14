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Флэш

The Flash

2023боевикприключенияфантастикафэнтези
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Сюжет фильма:

Барри Аллен, умеющий развивать фантастическую скорость и без труда преодолевать скорость света, отправляется в прошлое, чтобы изменить его, где встречает самого себя. Но его попытки спасти семью закономерно влияют на будущее, и Барри оказывается в ловушке в той реальности, где есть генерал Зод, но нет других супергероев, которые помогли бы побороть противника. Но, может быть, двум Барри удастся уговорить старого Бэтмена прервать свою пенсию, а также получить помощь от Супергерл…

«Флэш» — история самого быстрого супергероя вселенной DC с Эзрой Миллером.

Режиссер
Андрес Мускетти
В ролях
Эзра Миллер, Майкл Шеннон, Бен Аффлек, Майкл Китон, Рон Ливингстон, Антье Трауэ, Темуэра Моррисон, Сирша-Моника Джексон, Саша Калле, Кирси Клемонс, Марибель Верду, Руди Манкусо, Шон Роджерс
Страна
США
Премьера
14 июня (Мир)
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Трейлер
Кадры
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