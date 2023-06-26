Наверх
26 июня 2023, новость

Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен в новом фильме

Актриса призналась, что ее пытались отговорить от обнажения в кадре, но ей было «весело»
Кадр из фильма «Без обид»

В одном из интервью американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что в новой комедии «Без обид» были сцены, где она снималась обнаженной. 32-летняя звезда призналась, что в работе это ее совсем не смущало.

«Мои близкие и моя команда повели себя должным образом и постоянно спрашивали, уверена ли я в своем решении. Они не хотели, чтобы я снималась обнаженной. А меня это вообще не смущало. Я считаю, что получилось очень весело», — рассказала Лоуренс в интервью Variety.

По сюжету, героиня голливудской актрисы соблазняет 19-летнего парня (Эндрю Барт Фельдман). Об этом ее попросили родители молодого человека, которые хотели, чтобы он стал более раскрепощенным к началу учебы в колледже.

Ранее Дженнифер Лоуренс представила комедию «Без обид» в Нью-Йорке. На премьеру звезда пришла со своими родителями — Карен и Гэри Лоуренс.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Эндрю Барт Фельдман
Andrew Barth Feldman
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Стартовали съемки фильма «Елки 10»
Без обид
Дженнифер Лоуренс появилась с родителями на премьере фильма
Робак и Пересильд стали мужем и женой в новом сериале
Варнава снялась в главной роли в сериале с Цыгановым: первые фото
Появились первые фото Ходченковой в образе злой колдуньи Бастинды
Неузнаваемый в гриме Кяро покоряет Арктику: первые кадры нового сериала
Нагиева заметили на съемках в Москве
Карнавал, Дмитриенко и Маркони вернулись в школу: как снимали первый мюзикл от VK
Нагиев вернется к роли Чикатило в продолжении сериала
Лиза Арзамасова показала новое фото со съемок «Папиных дочек»
Ирина Пегова появится в роли сиделки-провинциалки: новые кадры
Чадов и Стоянов снялись в «Культурной комедии»: первые кадры
Дженнифер Лоуренс заявила о готовности вернуться в «Голодные игры»
Толстоганова на съемках новой экранизации «Вам и не снилось»: фото с площадки
Появились новые кадры с Ефремовым в экранизации популярного фэнтези
Васильев вернулся к главной роли в сериале «Невский»: первые фото
Стоянов сменит 10 образов на съемках нового сериала: первые фото
«Уральские пельмени» снимают свой первый сериал: первые фото
Михалков на съемках сымитировал поджог дачи чиновника ради шутки
Нагиев снимается в комедии с Пеговой и Цапником: первые фото
Сын Канделаки снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»
В съемочной группе, попавшей под сель, опровергли сообщения о пострадавших
Лядова и Хлынина снимаются в сериале о женской дружбе
Стартовали съемки сериала с возлюбленным Асмус в главной роли
Экс-полицейские получили тюремные сроки за взятки на съемках «Чикатило»
Акиньшина снова играет суррогатную мать: первые фото
Появились первые кадры сериала с Давой
Марина Александрова в белом халате на съемках нового сериала: фото с площадки
Михалкова и Разумовская снимаются в сериале о похищении детей: первые фото
Назад в 1996-й: как снимали новый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»
8 лет спустя: популярный сериал с Будиной возвращается в эфир
Елена Подкаминская появится в сериале «Сергий против нечисти»
Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото
«Это все внутри сидит»: Светлаков рассказал, почему снял сериал о деревне
Янковская, Бондарчук, Апексимова снялись в напряженной драме: первые фото
Климова вернулась к роли в сериале «По законам военного времени»: первые кадры
Энтони Хопкинс замечен в образе Зигмунда Фрейда на съемках
Прилучный вернулся в продолжении нашумевшего сериала про эскорт: первые фото
Исакова и Цыганов вернутся к своим ролям в продолжении «Нежности»
Смоляков и Александрова снялись в «Последнем деле Черкасова»
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли
Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото
Киану Ривз рассказал о «синяках и боли» на съемках «Джона Уика»
Павел Воля заявил, что ему «шикарно» работается с женой
В СИЗО «Кресты» стартовали съемки нового фильма про Майора Грома
Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала
Регина Тодоренко рассказала о съемках с 3-месячным сыном
Нагиев с Безруковой и Старшенбаум снялись в провокационной драме об эскорте
Новые трейлеры
Ира
Тизер
Мамонты
Тизер
Красотки в бегах
Трейлер (англ.)
Жанна Дюбарри
Дублированный трейлер
Плюшевый пузырь
Трейлер (англ.)
Дурные деньги
Дублированный трейлер
Присцилла
Трейлер (англ.)
Претенденты
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь