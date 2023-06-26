Дженнифер Лоуренс рассказала о съемках откровенных сцен в новом фильме

Кадр из фильма «Без обид»

В одном из интервью американская актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, что в новой комедии «Без обид» были сцены, где она снималась обнаженной. 32-летняя звезда призналась, что в работе это ее совсем не смущало.

«Мои близкие и моя команда повели себя должным образом и постоянно спрашивали, уверена ли я в своем решении. Они не хотели, чтобы я снималась обнаженной. А меня это вообще не смущало. Я считаю, что получилось очень весело», — рассказала Лоуренс в интервью Variety.

По сюжету, героиня голливудской актрисы соблазняет 19-летнего парня (Эндрю Барт Фельдман). Об этом ее попросили родители молодого человека, которые хотели, чтобы он стал более раскрепощенным к началу учебы в колледже.