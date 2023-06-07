1994 год. Максималы, Предаконы и Террорконы вступают в сотрясающую Землю битву между Автоботами и Десептиконами. Оптимус Прайм и автоботы противостоят Скерджу — могущественному десептикону, уничтожающему все на своем пути. Молодой парень из Бруклина по имени Ной и талантливая исследовательница-археолог Елена оказываются в центре этой эпической схватки.

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» — сиквел ленты «Бамблби» и седьмой фильм экшен-франшизы, основанный на линии игрушек «Трансформеры» и мультсериале «Битвы Зверей».