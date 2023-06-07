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Трансформеры: Восхождение Звероботов

Transformers: Rise of the Beasts

20232 ч. 7 мин.боевикприключенияфантастика

Сюжет фильма:

1994 год. Максималы, Предаконы и Террорконы вступают в сотрясающую Землю битву между Автоботами и Десептиконами. Оптимус Прайм и автоботы противостоят Скерджу — могущественному десептикону, уничтожающему все на своем пути. Молодой парень из Бруклина по имени Ной и талантливая исследовательница-археолог Елена оказываются в центре этой эпической схватки.

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» — сиквел ленты «Бамблби» и седьмой фильм экшен-франшизы, основанный на линии игрушек «Трансформеры» и мультсериале «Битвы Зверей».

Режиссер
Стивен Кейпл мл.
В ролях
Энтони Рамос, Доминик Фишбэк, Доменик Ди Роза, Мишель Йео, Рон Перлман, Питер Динклэйдж, Пит Дэвидсон, Лорен Луна Велес, Питер Каллен, Джон ДиМаджо, Эмджей Родригес
Страна
США
Премьера
7 июня (Мир)
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Трейлеры3
Кадры14
14
фотографий
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