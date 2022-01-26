Нельзя пропустить: 11 новых сериалов за две недели

«Как я встретила вашего папу», с 18 января

Спин-офф милейшего комедийно-романтического ситкома «Как я встретил вашу маму», который смешил и радовал зрителей на протяжении девяти сезонов, вплоть до ошеломительного финала.

Если кому-то не хватало Ким Кэтролл в продолжении «Секса в большом городе», то вот она, в 2050-м году, потягивает из бокала вино и неторопливо рассказывает сыну по громкой связи, как встретила его папу. В наши условные дни ее героиню Софи, еще юную, одинокую и полную романтических надежд, играет Хилари Дафф.

Фанатов оригинального шоу ждут сюрпризы в виде узнаваемых интерьеров квартиры и почти под копирку воспроизведенных сценарных приемов. А вот состав друзей стал мультикультурным и увеличился: теперь в компании шестеро. Памела Фрайман вновь села в режиссерское кресло, а Картер Бэйтс и Крейг Томас стали продюсерами. Так что есть некоторая надежда на то, что новый проект уловит цайтгайст культового ситкома.

«Бег улиток», с 19 января

Параноидальный, мрачный триллер с закрученной интригой от режиссера «Немцев» Стаса Иванова. По сюжету Марина (Дарья Урсуляк) трудится в кризисном центре и помогает травмированным подросткам. Она ухожена, уравновешенна, успешна. У нее благородная работа и чудесный муж (Кирилл Жандаров). Та же самая Марина (вновь Дарья Урсуляк) – резкая и дерзкая журналистка в боевой раскраске, хамка и перекати-поле, спит со своей начальницей (Любовь Толкалина), пробьет любую стену на пути к цели. В расследовании о нападении на ребенка, которое она ведет, последнее качество как нельзя кстати.

В чем же секрет этой двойной жизни? Чтобы это выяснить, зрителям предстоит погрузиться в сознание героини.

«Карамора», с 20 января

Российское фэнтези про дореволюционную Россию и промышляющих там вампиров в постановке Данилы Козловского.

Русский анархист Карамора (Козловский) стоит во главе боевой группировки. На одном из заданий товарищи обвиняют Карамору в предательстве, а во время перестрелки убивают его девушку Алину. Но возникший ниоткуда хищный чудо-человек разрывает в клочья всю банду, а сам выживает после пяти пуль, пущенных в упор. Оказывается, мир давно держат в кулаке вампиры, и воевать Караморе предстоит именно с этими кровопийцами.

Идея сделать из исторической драмы в декорациях царской России пышное фэнтези с вурдалаками почти так же хороша, как мысль превратить военный фильм в вестерн в «Красном Призраке». Тем более, в российских сериалах уже образовался тренд на кровососущих. Буквально в минувшем году выстрелили «Вампиры средней полосы» и заявил о себе «Пищеблок». Но «Карамора» гораздо масштабнее. Из несомненных плюсов — красивые интерьеры и костюмы, выдающаяся работа гримеров, огромная слаженная массовка и вразумительная попытка создать альтернативную вселенную. Но порой кажется, что герой Козловского далеко не так молод, чтобы быть столь порывистым и глупым. Актер традиционно щеголяет лицом и лучится, но когда появляется ироничный вампир Филипп Янковский, сразу становится понятно, кто тут по-настоящему хорош.

4.8 Карамора 2022 / Россия 18+ фэнтези приключения Моя оценка Хочу посмотреть

«Ресторан по понятиям», с 20 января

Гоп-стоп-комедия про бывших заключенных, открывших заведение общепита в тюремном стиле. Их цель — хранилище банка, который стоит впритирку с рестораном. Схема простая: днем — банкет, вечером — подкоп. Провернув последнее ограбление в своей жизни, приятели планируют разбежаться. Но пока суть да дело, ресторан приобретает неожиданную популярность.

«Одинокая пьяная женщина», с 20 января

Комедийная драма про 28-летнюю Саманту, вынужденную после впечатляющего нервного срыва вернуться в дом своей матери и пройти реабилитацию. На первый взгляд, это очередная история про то, как тяжело понять, кто ты есть на самом деле, и начать жизнь заново. Но ситуация Саманты усложняется из-за командирши-мамы, собственного несносного характера и нахлынувших воспоминаний. В главной роли София Блэк-Д’Элиа, обладательница бронебойной энергетики и классного низкого тембра. Одна из продюсеров — Дженнифер Коннер, создававшая «Девочек».

«Ночные вызовы», с 24 января

Британская криминальная драма с Мартином Фриманом в главной роли. Персонаж актера — вымотанный полицейский из Ливерпуля на пике эмоционального кризиса. Он дежурит в основном по ночам, и такая работа только способствует выгоранию и полному отсутствию личной жизни. Но герой изо всех сил пытается удержаться на плаву и не сорваться. А когда у него появляется напарница-новичок по имени Рейчел, им придется понять, что выстоять в жестоком ночном мире возможно только поддерживая друг друга. Уставший, заросший, невыспавшийся Мартин Фриман вызывает здесь чуть меньше умиления, чем его доктор Ватсон из «Шерлока», но — гораздо больше сочувствия.

«Позолоченный век», с 24 января

На улице фанатов «Аббатства Даунтон» праздник – выходит новая костюмная драма авторства Джулиана Феллоуза. Все, как мы любим: многообразие шляпок, утонченные беседы в компании фарфорового сервиза и подступающий, пугающий и манящий XX век.

Действие сериала происходит в Нью-Йорке начала 1880-х — период, который называют «Позолоченным веком» из-за бурного экономического роста. Сиротка Мариан (Луиза Джейкобсон) приезжает к своим тетушкам Аньес (Кристин Барански) и Аде (Синтия Никсон), старой аристократической гвардии, презирающей накопивших свежие миллионы нуворишей. Между тем, новоявленной знати становится все больше, и главные недруги тетушек поселяются в особняке через дорогу. В «Позолоченном веке» вовсю разгорается неизбежный конфликт старого и нового миров. Роскошные балы прилагаются.

«Женщина в доме напротив девушки в окне», с 28 января

Психологический триллер и одновременно саркастичная комедия. Ана (Кристен Белл) запивает развод литрами красного и тоскует, не выходя из дома. Однажды симпатичный сосед из квартиры напротив совершает жестокое преступление. Ана оказывается единственным свидетелем, правда, в стельку пьяным и на грани истерики. Неудивительно, что полиция ни на йоту не верит ее словам. Тогда Ана начинает собственное расследование.

Сериал – ироничный оммаж сразу двум произведениям со схожим сюжетом: «Женщине в окне» и «Девушке в поезде», недаром у него такое длинное пародийное название. Ну а то, что Кристен Белл умеет играть в комедиях, после бенефисного «В лучшем мире» уже никто не сомневается.

«С холода», с 28 января

Шпионский триллер с Маргаритой Левиевой в главной роли. Дженни, в прошлом русская шпионка, отошла от дел, чтобы заниматься семьей. Но ЦРУ прижимает ее к стенке и призывает на службу, чтобы та поймала убийцу, обладающую уникальными способностями. Из респектабельной дамочки Дженни преображается в смертоносную супергероиню, произведенную секретной лабораторией КГБ. Помимо Левиевой за «русский след» здесь в ответе наши Алена Хмельницкая и Стася Милославская.

«Афтепати», с 28 января

Детектив Даннер расследует убийство, произошедшее в школе на встрече выпускников. В каждом из восьми эпизодов коп разговаривает с одним свидетелем, и тот излагает свою версию событий. Разумеется, у всех найдется свой камень за пазухой и скелет в шкафу. Все серии этой криминальной комедии сняты в разных стилях, а захватывающая интрига сочетается с шутками, сменяющимися в головокружительном темпе. При этом у «Афтепати» не только остроумная задумка, но и любопытный актерский состав: Дэйв Франко, Сэм Ричардсон, Бен Шварц, Тия Сиркар, Зои Чао.

Афтепати 2022 / США 18+ комедия криминал детектив Хочу посмотреть

«Мы все мертвы», с 28 января

Южнокорейский зомби-хоррор, кровавый и довольно пугающий.