Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 фильмов
Асмус в видеочате, хандра в Москве: 15 главных фильмов октября
20 фильмов
Гагарин, алкоголь, гипноз: что смотреть на ММКФ 2020
15 фильмов
Не спать! 15 изобретательных фильмов ужасов про сновидения
15 фильмов
К 100-летию Сергея Бондарчука: 15 лучших фильмов с артистом
30 фильмов
Затаив дыхание: 30 будоражащих триллеров, которые вы не видели
12 сериалов
Вверх дном: сериалы про женщин, круто изменивших свою жизнь
15 сериалов
Такая разная любовь: нетипичные сериалы про отношения
15 сериалов
Это смело: 15 неожиданных и провокационных российских сериалов
13 сериалов
13 любопытных детективных сериалов последних лет
15 сериалов
Космос, Трамп и Николь Кидман: 15 главных сериалов осени
1 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Козловский приступил к съемкам фэнтези о дореволюционной России

Актер исполняет главную роль и занимает кресло режиссера
5
фотографий

В Москве стартовали съемки нового фильма Данилы Козловского «Карамора». Артист выступает в качестве режиссера и продюсера ленты, а также исполняет в ней главную роль.

События фильма развернутся в альтернативной дореволюционной России. Главный герой — молодой анархист по прозвищу Карамора — теряет возлюбленную в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы «правителей мира». Он решает отомстить. Козловский отметил:

Новость
Новая надежда: 13 крутых молодых режиссеров российского кино
Это самый сложный и амбициозный проект нашей молодой студии DK Entertainment («Тренер», «Чернобыль»). Оригинальный, умный сценарий, ни на что не похожая вселенная со сложными и интересными характерами, историей большой любви и отличным юмором.
Данила Козловский

Помимо Козловского, роли в фильме исполняют Филипп Янковский, Дарья Балабанова («Юленька»), Нино Нинидзе, Андрей Смоляков, Дмитрий Чеботарев, Ольга Бодрова, Никита Кукушкин, Один Ланд Байрон и другие. 

Премьера запланирована на 2021 год.

Карамора
2021/Россия16+приключенияфэнтези
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Никита Кукушкин
Дмитрий Чеботарев
Ходченкова показала себя на съемках сериала с Матвеевым
Ольга Бодрова
Нино Нинидзе
«Половое воспитание» по-русски: Дарья Мороз на съемках сериала
Один Ланд Байрон
Андрей Смоляков
Неузнаваемый Мэтт Дэймон вернулся к съемкам: фото с площадки
Филипп Янковский
Карамора
Бузова стала гостьей нового выпуска «Импровизации»
Данила Козловский
Шукшина и Щербаков вместе снялись в сериале: фото с площадки
Съемки «Аватара 2» закончены
Куркова, Судзиловская, Янковский на премьере «Хандры»
Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов»
Бузова снимается в комедии солиста группы «Руки Вверх!»
Удовиченко и Андоленко играют бабушку и внучку в сериале
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
Дуэйн Джонсон выломал ворота, чтобы успеть на съемки
Жена Игоря Николаева снимается в сериале про Чикатило
Климова и Панкратов-Черный снова снимаются вместе
Любовь Аксенова показала пугающее фото со съемок
Самбурская, Бардо, Рудковская снялись в новом шоу
Арзамасова воссоединилась с экранным папой на съемках
Муж Королёвой на съемках «Фитнеса»: фото с площадки
Банщикова показала себя на съемках в тюрьме
Сысоева и Галустян снимаются вместе: первые фото
Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала
Неузнаваемый Александр Паль на съемках: первое фото в образе
Снигирь и Шагин играют супругов в необычной фантастике: репортаж
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
Козловского вызвали в суд из-за травмы зрительницы от его флейты
Навка и Загитова на съемках шоу «Ледниковый период»
Порошина и Трубинер играют семейную пару: фото с площадки
Собчак снялась в сериале «257 причин, чтобы жить»: первые фото
Лядова, Александрова, Богомолов на съемках сериала Бондарчука
Безумный трюк: 58-летний Том Круз прыгнул со скалы с мотоциклом
Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли
Заболевший коронавирусом Паттинсон прервал съемки «Бэтмена»
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой
Джонни Депп попросил отложить суд с Эмбер Херд из-за съемок
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки»
Аверин, Джанабаева, Гришаева на съемках шоу «Три аккорда»
Михалкова и Яценко на съемках фильма-погони: репортаж с площадки
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Отец Дарьи Мороз стал режиссером третьего сезона «Содержанок»
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
Новая надежда: 13 крутых молодых режиссеров российского кино
Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото
Кирилл Плетнев получил новую роль: первые фото со съемок
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
Лещенко и Ваенга на съемках шоу «Голос 60+»: первые фото
85-летняя Фрейндлих приняла участие в шоу «На дачу!»
Генри Кавилл вернулся к роли Ведьмака и показал фото со съемок
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Как зарабатывать на инвестициях, если вы в этом не разбираетесь Сделать так, чтобы количество денег увеличивалось само по себе — это ли не мечта каждого?
Дети
Мария Миронова впервые показала лицо младшего сына Мальчику исполнился 1 год
Леди
Певица Зара подогрела слухи о романе со спортсменом Звезда показала романтичное фото.
Здоровье
Россиянам рассказали о вреде молока и кефира Молоко и кефир могут быть вредными для желудочно-кишечного тракта.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь