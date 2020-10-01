Козловский приступил к съемкам фэнтези о дореволюционной России

В Москве стартовали съемки нового фильма Данилы Козловского «Карамора». Артист выступает в качестве режиссера и продюсера ленты, а также исполняет в ней главную роль.
События фильма развернутся в альтернативной дореволюционной России. Главный герой — молодой анархист по прозвищу Карамора — теряет возлюбленную в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы «правителей мира». Он решает отомстить. Козловский отметил:
Помимо Козловского, роли в фильме исполняют Филипп Янковский, Дарья Балабанова («Юленька»), Нино Нинидзе, Андрей Смоляков, Дмитрий Чеботарев, Ольга Бодрова, Никита Кукушкин, Один Ланд Байрон и другие.
Премьера запланирована на 2021 год.