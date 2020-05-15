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Женщина в окне

The Woman in the Window

2020драматриллердетективкриминал
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Сюжет фильма:

Героиня триллера «Женщина в окне» Анна Фокс страдает агорафобией и не выходит за порог своего дома в Нью-Йорке. Однажды, наблюдая за своими соседями через окно, она оказывается свидетельницей преступления.

Режиссер
Джо Райт
В ролях
Эми Адамс, Джулианна Мур, Гари Олдман, Энтони Маки, Уайатт Расселл, Дженнифер Джейсон Ли, Брайан Тайри Генри, Фред Хечингер, Лиза Колон-Зайас, Джанин Серраллес, Дайан Дин, Анна Камерон
Страна
США
Премьера
14 мая 2020 (РФ)
15 мая 2020 (Мир)
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Трейлер
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