Героиня триллера «Женщина в окне» Анна Фокс страдает агорафобией и не выходит за порог своего дома в Нью-Йорке. Однажды, наблюдая за своими соседями через окно, она оказывается свидетельницей преступления.
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